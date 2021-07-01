«إمام المنوفية» ضحية عنف الإرهابية: كانوا عايزين يحتلوا المسجد

أكد الشيخ يوسف غانم، إمام مسجد غانم بمدينة سرس الليان بالمنوفية، أنه سعيد بالفيلم الوثائقي «القرار»، الذي وثق أحداث عنف وشغب جماعة الإخوان، ومن بينها الاعتداء عليه في المسجد، لرفضه احتلاله من قبل عناصر الجماعة، مؤكدا أنهم حاولوا مرارا وتكرارا التحكم في المسجد وصعود المنبر وهو ما رفضه وتصدى له.

إمام مسجد غانم: عنف وتخريب الإخوان منبوذ في الإسلام

وأضاف لـ«الوطن»، أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية وليست إسلامية، والإرهاب منبوذ في الإسلام، والقتل والحرق والسب والتخريب ليس من الاسلام وإنما فساد في الأرض، ولذلك يقول الله تبارك وتعالي في محكم التنمزيل: «إنما جزاء الذين يحاربون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا»، فجماعة الإخوان كانت تسعي في الأرض فسادا، ولذلك وجب تطبيق حكم الله فيهم .

وأوضح أن السبب الرئيسي للاعتداء عليه من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، أنهم كانوا يريدون احتلال المسجد لنشر فكرهم المتطرف وحينما تصديت لهم استهدفوني: «دي حاجه متعجبهمش، هما كانوا عايزين إمام يسيبهم علي راحتهم».

إمام المسجد: الإخوان كانوا عايزين يخلصوا مني

وتابع: «لما غلبوا فيا قالو نخلص عليه، والأمير بتاعهم في سرس الليان أجر بطلجية وقاموا بالاعتداء علي وكان هدفهم قتلي.. ربنا بيساند الحق، وأهالي مدينة سرس الليان بالكامل والبلاد المجاورة تجمعوا من كل مكان وأعلنوا دعمهم لي بعد الإعتداء علي، والبلد كلها وقفت للإخوان وقفة رجالة»، مؤكدا أنه ظل في العناية المركزة لمدة أسبوع وبعدها تعافي .

ليلة عزل «كرسي» كان أسعد أيامي

وشدد علي أن ليلة عزل «مرسي» من الحكم، كانت أسعد ليالي حياتي: «لما بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي طلع بإزاحتهم من الحكم، تجمع الأهالي رجالا ونساءا أمام منزلي ورفعوني علي الاكتاف فرحا برحيل الإخوان من الحكم، وكان أسعد يوم في حياتي، والحمد لله ربنا أزاح الغمة».

وأكد، أن الإسلام لم يفرق بين المسلمين، ولكن جماعة الاخوان الإرهابية فرقوا بين المسلمين، والجزاء من جنس العمل، وربنا جزاهم علي قدر نيتهم: «ربنا يمهل ولا يهمل، ربنا كشفهم علي حقيقيتهم، ويقول النبي صلي الله عليه وسلم، إن الله يمهل للظالم حتي إذا أخده لم يفلته، وفعلا انطبق عليهم قول نبينا وأخذهم أخذ عزيز مقتدر».