عودة فتح مخيم باجوش بعد عام من الغلق بسبب كورونا

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، على إعادة فتح مخيم باجوش هذا العام، مع الأخذ بكافة الإجراءات الإحترازية والتباعد بين الطلاب للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عام من الغلق بسبب الجائحة

وقال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، في تصريح صحفي، اليوم، إن مخيم باجوش يعد جزءا من تاريخ جامعة الإسكندرية ويعد الوحيد من نوعه في الجامعات المصرية ونقطة تفرد وامتياز لجامعة الإسكندرية.

تنظيم 8 أفواج.. والخيمة 3 أفراد فقط في معسكر باجوش

وأوضح أنه سيتم تنظيــم 8 أفواج متتابعة، كل فوج سيضم 100 طالب، والخيمة الواحدة ستضم ثلاثة طلاب فقط، وسيتم دعوة الطلاب المتفوقين وطلاب الأنشطة المختلفة، ويشترط تلقى تطعيم كورونا لكل المشاركين بالافواج.

طلاب جامعة الإسكندرية المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020

في ذات السياق، قدم المجلس التهنئة لطلاب جامعة الإسكندرية، المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020، وهم الطلاب «مريم الزهيرى الطالبة بكلية التجارة بطلة السلاح، والطالب عمر إبراهيم خريج كلية التربية الرياضية بأبو قير بطل رياضة الجمباز، والطالب محمد عبد الموجود الطالب بكلية الآداب بطل الجودو».

و أكد «جابر»، أن هؤلاء الطلاب يعدون فخراً لجامعة الإسكندرية، لافتاً إلى أن إدارة الجامعة تؤمن بأهمية الأنشطة الطلابية بأنواعها المختلفة وليس الرياضية فقط، وتسعي دوما للارتقاء بالمنظومة الرياضية بالجامعة وتكريم الأبطال الرياضيين على كافة المستويات.

جامعة الإسكندرية كرّمت 127 بطل رياضي ب487 ألف جنيه

وأوضح أن الجامعة كرّمت هذا العام 127 طالبا واستفادوا من جوائز البطولات الرياضية التي قررتها لجنة الجوائز بالجامعة بإجمالي مالي قدره 487 ألف جنيه، فضلاً عن دعمها لإكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب لتخريج طلاب قادرين على تمثيل مصر فى كافة المحافل العلمية والبحثية والرياضية الدولية، وحث جابر، كافة طلاب جامعة الإسكندرية على المشاركة فى كافة الأنشطة التى تسهم فى اكتشاف مواهبهم.