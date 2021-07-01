جامعة الإسكندرية: شرط واحد لإعفاء طلبة الدراسات العليا من فحص النزاهة

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، على إعفاء طلبة الدراسات العليا من فحص النزاهة العلمية، وذلك من خلال شرط وحيد تمثل أنه حال نشر رسائلهم كأبحاث نشراً دولياً متميزاً فى إحدى الدوريات المصنفة عالمياً فى قائمة أفضل 50% فى مجال التخصص فى تصنيف ISI/JCR .

استحداث 4 برامج ماجستير في مجال التمريض: 2 منهم مهني

وفي ذات السياق، وافق المجلس، في جلسته الأخيرة، على إستحداث برنامجين ماجستير فى تخصص التمريض الباطنى الجراحى وتخصص تمريض الحالات الحرجة والطوارىء، وعدد برنامجين ماجستير مهنى فى تخصص التمريض الباطنى الجراحى وتخصص تمريض الحالات الحرجة والطوارىء وذلك بكلية التمريض.

منح 69 دكتوراة و 108 ماجستير فى جامعة الإسكندرية وترقية 23

كما وافق المجلس على ترقية 23 عضو هيئة التدريس، 11 إلى وظيفة أستاذ، و12 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 20 مدرس، ومنح 69 دكتوراة، و 108 ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.

إقرار شهادة أساسيات التحول الرقمي لمنح درجة الدراسات العليا في جامعة الإسكندرية

ويأتي ذلك بعدما تم إقرار شهادة «أساسيات التحول الرقمي»، لتكون شرطاً لمنح طلاب الدراسات العليا درجاتهم، بديلاً عن شهادة الـ ICDL، ون ذلك يأتي تفعيلا لقرار المجلس الأعلي للجامعات، باعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمي شرطاً لمنح أي شهادة من شهادات الدراسات العليا «دبلومة – ماجستير – دكتوراة» للدارسين المسجلين، إعتباراً من سبتمبر 2020.