جامعة الإسكندرية: 30 يونيو مهد لعصر إنجازات السيسي

قدم مجلس جامعة الإسكندرية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري العظيم والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو المجيدة، وأيام الثورة المصرية التي استمرت حتى صدور بيان 3 يوليو، الأمر الذي أكد عليه مجلس الجامعة بأنه مثل تاريخاً فارقاً فى حياة الشعب المصرى العظيم الذى خرج بالملايين ليصنع واحدة من أهم الثورات فى تاريخ مصر المعاصر ويستعيد هويته وينقذ الوطن من الفوضى والانهيار.

جامعة الإسكندرية: بعد 30 يونيو بدأت مصر مرحلة جديدة مع الرئيس السيسي

وأضاف مجلس جامعة الإسكندرية، في بيان اليوم على هامش اجتماعه، أنه عقب ثورة 30 يونيو بدأت مصر على يد الرئيس السيسي مرحلة جديدة من بناء الحاضر وتأمين المستقبل وتحقيق تطلعات وطموحات أبناء هذا الوطن، وبذل كل جهد وعطاء فى سبيل بناء الجمهورية الجديدة.

جامعة الإسكندرية شاركت في فيلم القرار

جاء ذلك بعدما شاركت جامعة الإسكندرية في فيلم القرار الذي تم إذاعته أمس، و شارك فيه الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية الحالي، وهو الفيلم الذي قد تم دعمه بمقاطع فيديو لتقارير «الوطن»، في توثيقه لأحداث بداية حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مرورًا بعنف الشوراع، إلى احتفالات ثورة 30 يونيو، والتي كان «الوطن» فيها حاضرًا بقوة في تغطيات مميزة لأحداث هامة في تاريخ مصر الحديث.