بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية فى أطسا بالفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القرار رقم 265 لسنة 2021، اليوم الخميس، والذي شمل حركة تنقلات داخلية لرؤوساء الوحدات المحلية بمركز إطسا، وشمل القرار ندب عدد من روؤساء وسكرتارية الوحدات المحلية للعمل برئاسة وحدات أخرى، حرصاً على سير العمل بصورة جيدة، خصوصاً في ظل العمل على إنهاء ملفات التصالح، وطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة.

حركة المحليات بنطاق قلمشاه وقلهانة

وتضمن القرار، ندب محمد ربيع عبد العاطي رئاسة الوحدة المحلية لقرية قلمشاه بدلاً من رئاسة منيا الحيط، كما تم ندب حسن عبد الحميد محمد أحمد إلى رئاسة قرية قلهانة بدلًا من سكرتير وحدة قرية الحجر، وندب عبد العليم عبد الباقي يونس، إلى الوحدة المحلية بقرية قصر الباسل بدلاً من شدموه.

حركة تغيير المحليات بنطاق جردو وتطون

كما جرى ندب يوسف محمود عزيز إلى رئاسة الوحدة المحلية بقرية الغرق بدلاً من رئاسة الوحدة المحلية بجردو، وندب حسين محمد أحمد إلى رئاسة وحدة مطول بدلاً من تطون، وندب حسام محمد عبد العظيم إلى رئاسة قرية شدموه، بدلاً من سكرتير وحدة قرية شدموه.

حركة تغيير المحليات بنطاق منية الحيط والغرق

وشمل القرار ندب كل من أحمد جمعة حسن دكروري إلى رئاسة الوحدة المحلية لقرية منيا الحيط بدلاً من سكرتير وحدة قرية الغرق، وندب عصام السيد عبدالله إلى رئاسة الوحدة المحلية لقرية أبو صير بدلاً من رئاسة قرية قلهانة، وندب عبد الحميد عبد المولى عبد الغني إلى رئاسة الوحدة المحلية لقرية أبو جندير بدلاً من رئاسة الوحدة المحلية بالغرق، وندب ربيع عبد العزيز عبد الكريم إلى رئاسة الوحدة المحلية لقرية مطول بدلاً من أبو صير، وندب أحمد محمود عبد العظيم إلى رئاسة الوحدة المحلية لقرية جردو بدلاً من سكرتير وحدة قرية قلمشاه.