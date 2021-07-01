تحرش شابين بعاملة جمع قمامة يثير غضب أهالي الفيوم

شابة صغيرة في العقد الثاني من العمر، أجبرتها الظروف على الخروج والعمل في مهنة يعمل فيها الرجال بعدما فقدت الأمل في الحصول على فرصة عمل كريمة، اضطرتها قسوة الحياة للعمل في جمع القمامة، تستقل «عربة كارو» كل يوم وتطوف شوارع محافظة الفيوم لجمع القمامة منها، وما إن وصلت إلى ميدان المسلة أشهر الميادين بمحافظة الفيوم، وشرعت في عملها بعدما نزلت من العربة وبدأت جمع القمامة إلا وانقض عليها شابين يتحرشان بها ويلامسان جسدها النحيل، فيما تحاول إبعادهما عنها.

فيديو «التحرش بعاملة جمع القمامة» يجتاح السوشيال ميديا

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو يظهر فتاة تعمل في جمع القمامة ترتدي جلبابا أسود وخمار، واستوقفت عربتها الكارو على جانب الطريق لجمع أكياس القمامة من ميدان المسلة، لتفاجئ بشابين من المتسولين شرعا في التحرش بها، وحاولت الدفاع عن نفسها فالتقطت إحدى الحجارة من الأرض وبدأت في رشقهما بها إلا أنّهما بادلاها الرشق بالحجارة، وسط مرور عشرات السيارات التي لم يتوقف أحد منها أو يحاول مساعدة الفتاة.

شابان يتحرشان بعاملة جمع القمامة ويعتديان عليها بالضرب

واستمر الفيديو لمدة 8 دقائق، ظل خلالها الشابين يتحرشان بعاملة جمع القمامة وسط دفاعها المستميت عن نفسها ومحاولاتها المستمرة لإبعادهما عنها، وخلال ذلك أزالوا عنها حجابها عدة مرات فكانت تعيد ارتداءه، ثم اعتديا عليها الشابان بالضرب، حيث قام أحدهما بلي ذراعها عدة مرات حتى كاد أن يكسره، ثم احتضنها بالقوة حتى تمكنت من إبعاده، وكانا يتناوبان الاقتراب منها والتحرش بها حتى يشتتا انتباهها ولا تتمكن من مقاومتهما، إلا أنّها كانت تصدهما ثم تلتقط الطوب من الأرض وترشقهما بها حتى يبعتدا عنها.

غضب يجتاح أهالي الفيوم بسبب فيديو التحرش

وتسبب الفيديو في غضب أهالي محافظة الفيوم، خصوصاً أنّه وقع في أحد الميادين الشهيرة على مرأى ومسمع الكثير من المارة الذين لم يفكر أحدهم في التدخل وإنقاذ الفتاة، مُطالبين أمن الفيوم بتحديد هوية المتهمين والمجني عليهما وسرعة ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

تعديلات عقوبة التحرش الجنسي لجناية بدلاً من جنحة

تجدر الإشارة إلى أنّه جرى مناقشة تعديلات قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي في مجلس النواب، وتم إحالته للجنة التشريعية والدستورية، والذي تضمن إنه إذا ارتكبت جريمة تحرش بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة جنسية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.