«المنشآت الفندقية»: ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق خلال عيد الأضحى

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسييرأعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه من المتوقع أن ترتفع نسب إشغال الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية بكل من «الساحل الشمالي، العين السخنة، الغردقة، وشرم الشيخ» خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، بفضل حجوزات المواطنين المصريين الراغبين في قضاء تلك الإجازات بالمدن السياحية الشاطئية.

وأضاف عاقل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإجازات الكثيرة خلال شهريوليو والانتهاء من اختبارات الجامعات وارتفاع درجات الحرارة ستساعد المواطنين على السفر خلال تلك الفترة.

فنادق العين السخنة والإسكندرية والساحل الشمالى الأكثر اشغالا خلال العيد

وأوضح أن المنتجعات السياحية والفنادق بالعين السخنة والساحل الشمالى والاسكندرية، ستكون الأكثر إشغالا خلال إجازات عيد الأضحى، بسبب قربها من العاصمة القاهرة، فضلًا عن أن عدد الغرف الفندقية بتلك المدن قليلة بالمقارنة بأعداد نظيرتها في «الغردقة، شرم الشيخ، والقاهرة».

عروض سعرية مخفضة

ولفت إلى أن العديد من الفنادق بشرم الشيخ والغردقة، قدمت عروض سعرية لجذب المواطنين المصريين خلال إجازات عيد الأضحى، خاصة أن نسب الاشغال الفندقى بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء حاليا لا تزيد على 30%، كما أن الحركة السياحية الوافدة من الخارج لازالت ضعيفة إلى الآن، وأن السياحة الداخلية مهمة جدا حاليًا في ظل تراجع أعداد السياح الوافدين لمصر من الخارج حاليًا.

الفنادق آمنة صحيا

من جهته، قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن إجازات عيد الأضحى فرصة لارتفاع نسب إشغال الفنادق بالمدن السياحية الشاطئية، لاسيما في ظل ارتفاع درجة الحرارة، خاصة أن المنشآت الفندقية آمنة صحيًا، وتتبع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأوضح أن العديد من الفنادق بشرم الشيخ خاصة فئة الـ3 و4 نجوم، قدمت عروضا سعرية مخفضة لجذب السياح المصريين خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن بعض الفنادق فئة الـ3 نجوم قدمت عرضًا سعريًا الفرد بـ300 جنيه في الغرفة المزدوجة.