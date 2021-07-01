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مصرع عنصر إجرامي مطلوب في 5 قضايا جنائية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

كتب:

محمد بركات
02:47 م | الخميس 01 يوليو 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

لقي عنصر إجرامي مصرعه، في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، وجود أحد العناصر الإجرامية الخطرة، في دائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا والمحكوم عليه في 5 قضايا جنائية: قتل، سلاح، سرقة، بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن، وسبق اتهامه في 17 قضية: قتل، سرقة، خطف، سلاح، واستعمال قوة، بمنطقة زراعية بإحدى القرى بمركز شرطة فرشوط.

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، تحت إشراف  اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وعلى الفور بادلته القوات بالمثل، ما أسفر عن مصرع العنصر الإجرامي، وعُثر بجواره على (بندقية آلية بخزينتها عدد من الطلقات.

كما أمكن ضبط نجل شقيق العنصر الإجرامي، محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية سرقة وسلاح وذخيرة، وبحوزته بندقية آلية بخزينتها عدد من الطلقات، نتج عن التعامل إصابة أحد الضباط من قوة وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادي، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخذت الإجراءات القانونية.

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