ضبط 49 ألف قرص مخدر خلال حملة أمنية لملاحقة العناصر الإجرامية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن المنيا من ضبط سيارة بدائرة مركز شرطة ملوى عثر بداخلها على مخبأ سرى به (طبنجة – عدد من الطلقات – عدد 49000 قرص مخدر لعقار التامول – عدد 2 لوحة معدنية – مبلغ مالى – عدد 3 هاتف محمول) بحوزة شخصين (عامل،مزارع ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة أسيوط)،وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما .

كما واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جرام – كمية من المادة الفعالة لمخدر الحشيش الصناعى "الإستروكس والفودو" وزنت 5 جرام – سلاح أبيض "كتر" – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص) بمديرية أمن القاهرة.

ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين) بمديرية أمن القليوبية .

ضبط (عدد 12 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين) بمديرية أمن الشرقية .

ضبط (عدد 6 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 110 جرام - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) بحوزة ( 3 أشخاص) بمديرية أمن الغربية .

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرام - مبلغ مالى – طبنجة صوت – سلاح أبيض - 6 هاتف محمول) بحوزة ( 6 أشخاص) بمديرية أمن الإسكندرية .

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 840 جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 40 جرام – فرد خرطوش – 2 طلقة - 3 سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة ( 4 أشخاص) بمديرية أمن المنيا .

ضبط (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 900 جرام – 1200 قرص مخدر - مبلغ مالى– 4 هواتف محمول) بحوزة (4 أشخاص) بمديرية أمن الإسماعيلية.

ضبط (كمية لمخدر الهيروين وزنت 190 جرام - مبلغ مالى– 4 هواتف محمول) بحوزة (4 أشخاص) بمديرية أمن البحيرة .

ضبط (عدد 7 طربة من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين) بمديرية أمن أسيوط .

ضبط (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 20 جرام - كمية من مخدر الهيروين 15جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (ثلاثة من العناصر الإجرامية "بمنطقة السحر والجمال") حال تواجدهم بدائرة قسمى شرطة أول ثان العاشر من رمضان بالشرقية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.