عاجل.. مصرع اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالشرقية

لقى عنصرين مسجلين خطر مصرعهما، وألقي القبض على آخر فى تبادل إطلاق النيران مع أجهزة الأمن بالشرقية، حيث أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إلى قيام ثلاث عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وأكدت التحريات أن العناصر الإجرامية الثلاثة هم:

1- عاطل مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية، (مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضايا "سرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ، ومخدرات" محكوم عليه بالسجن 15 عاماً، وكذا مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا "مخدرات- حيازة سلاح ناري- مقاومة سلطات- قتل")

2- عاطل- مقيم بدائرة قسم ميت غمر بالدقهلية – (سبق إتهامه فى قضيتين "مخدرات").

3- عاطل- مُقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وكانوا يتخذون منيا القمح بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، واستخدامهم دراجات نارية للتنقل.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.

ولدى استشعارهم بالقوات، بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، وتمكنت من السيطرة على الموقف، وبتمشيط المنطقة تبين (مصرع العنصران الأول والثانى)، وأمكن ضبط (العنصر الثالث "مُصابا بطلق نارى بالساق").

وأمكن ضبط الآتى:

عدد (3 بنادق آلية، 14 خزينة، عدد من الطلقات، 20 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، أقراص مخدرة، ميزان، كمية من الأكياس وأدوات التغليف، عدد 3 قطع أسلحة بيضاء، عدد 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، مبلغ مالى)

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.