وفاة أستاذ بمعهد الكبد في المنوفية متأثرا بكورونا

توفي الدكتور السيد ثروة أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية، متأثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد، اليوم، حيث أصيب بالفيروس قبل عدة أيام وتدهورت حالته الصحية إلي أن توفي بمستشفى العزل.

ونعى العشرات من أطباء معهد الكبد القومي بالمنوفية، وفاة الدكتور السيدة ثروة أستاذ الكبد والجهاز الهضمي ومدير عام مستشفي معهد الكبد القومي، مؤكدين أنه كان يساعد الجميع ولا يتأخر عن مساعدة الآخرين، سواء أكانوا مرضي أم شباب الأطباء، كما نعاه عميد معهد الكبد القومي بالمنوفية قائلا: «أسرة المعهد تنعي، رجلا عظيما، الأستاذ الدكتور السيد ثروة» .

من جانبه، نعي الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية السابق، ورئيس جامعة المنصورة الأهلية، وفاة الطبيب، قائلا: «لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون، زميلنا العزيز شهيد كورونا الدكتور السيد ثروة استاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد الكبد القومى في رحاب مولاه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وادخله فسيح جناتك بلا حساب ولا سابق عذاب، وانا لله وانا اليه راجعون».

علي صعيد متصل، أكدت مصادر مسؤولة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مراكز ومدن محافظة المنوفية، مؤكدا أن عدد المصابين في مستشفيات العزل بالمنوفية انخفض بشكل ملحوظ الفترة الماضية، ما يدل علي إنتهاء الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد .