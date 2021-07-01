أطباء جامعي بني سويف يستخرجون لمبة فانوس من حنجرة طفل

استخرج فريق طبي بمستشفى بنى سويف الجامعى، لمبة فانوس من القصبة الهوائية لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، أكدت أسرته أنه كان يلهو بفانوس رمضان واستخرج لمبته ووضعها فى فمه فنزلت للقصبة الهوائية.

وأفاد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، في تصريح صحفي اليوم، أن المستشفى الجامعى استقبل الطفل البالغ من العمر 5 سنوات ويدعى أحمد طه حسن، من قرية أبشنا بمركز بنى سويف، بعد ابتلاعه لمبة فانوس استقرت في القصبة الهوئية .

وأضاف الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى الجامعي: «على الرغم من أن العملات المعدنية من أكثر الأجسام الغريبة التي يبتلعها الأطفال، تأتي البطاريات واللمبات والمغناطيسات في المرتبتين الثانية والثالثة، وتشكل خطراً كبيراً بسبب ما قد يلحق الجهاز التنفسى من إصابات»، مشيراً إلى أن حالة الطفل غير مستقرة وموجود فى العناية المركزه بعد استخراج اللمبة من القصبة الهوائية.

وأضاف أنه لابد من وجود حاجة ملحة لزيادة التوعية العامة والصحية حول أضرار ابتلاع الأجسام الغريبة على الجهاز التنفسى والهضمي، وضرورة أن يأخذ الأهل الاحتياطات لمنع وصول أي جسم غريب، يمكن ابتلاعه، بين أيدي الأطفال.

وأوضح أن ابتلاع الأجسام الغريبة له تأثير كبير على الأسرة من الناحيتين النفسية والمادية، حيث يتسبب للأسر في شعورهم بالقلق والخوف الشديد على طفلهم بالإضافة إلى الأعباء المالية المترتبة على استخراج الجسم الغريب سواء من خلال المنظار أو بإجراء جراحة، لافتاً إلى أنه يمكن تجنب ذلك كله بالحذر الشديد ومراقبة الأطفال ومنع وصولهم إلى أي جسم غريب يمكن ابتلاعه.