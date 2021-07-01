مسؤول بجامعة بني سويف تشارك بـ9 كتب في معرض الكتاب

تشارك الدكتورة أماني ألبرت، المستشار الإعلامي لجامعة بني سويف، ووكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث، بـ9 كتب في معرض الكتاب 2021، وهي «المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، الكتابة للعلاقات العامة، الإبداع في التسويق والترويج، الإبداع في الإعلان، كسر قواعد الإتيكيت والبروتوكول، مهارات الترجمة الإعلامية، الاتصال الشخصي، البروتوكول والإتيكيت، واتجاهات حديثة في دراسات الصورة الذهنية».

ويناقش كتاب «المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي» الصادر عن عالم الكتب للنشر والتوزيع يناير 2021، دور المستشار الإعلامي أو المتحدث الرسمي للمؤسسة في إدارة صورتها والترويج لسمعتها، وفتح قنوات اتصال بينها وبين الإعلام، وبناء الثقة والمصداقية بها، وإدارة الأزمات التي تواجهها، وكذلك بناء قاموس المصطلحات المناسبة، ليصف بكلمات دقيقة وألفاظ محددة المواقف والأحداث.

فيما يجيب كتاب «الإبداع في التسويق والترويج» على سؤال مهم: هل يحسن التسوق حالتنا المزاجية؟ وهل حقا تقوم الشركات ببيع الوهم للعملاء فيشترون أشياء لا يحتاجون إليها؟ وتُرى ما هي اللمسة السحرية التى يقوم بها المسوقون لإغراء المستهلكين؟، ولماذا يخاطبون العقل الباطن لنتخذ قراراتنا الشرائية بناء على دوافع خفية في عواطفنا؟، كما يكشف طرق مبتكرة وإبداعية في التسويق للمنتجات والعلامات التجارية، والكتاب صادر عن عالم الكتب للنشر والتوزيع عام 2020.

بينما يتكون كتاب «الكتابة للعلاقات العامة» من 5 فصول، يتناول خلالها الكيفية الواجب علي فريق العلاقات العامة أن يكتب بها، في ضوء مدونة السلوك الأخلاقي والقانوني، وكيفية تقديم مضمون احترافي يستحوذ على القارئ ويقنعه بموقف المؤسسة، كما يناقش خصائص وطرق الكتابة عبر الإنترنت، سواء للمواقع الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة وهو صادر عن عالم الكتب للنشر والتوزيع عام 2019.

أما كتاب «كسر قواعد الإتيكيت والبروتوكول»، فيتناول الأخطاء التي يقع فيها الأشخاص في السلوك الاجتماعي. ويناقش في 3 فصول إتيكيت التواصل والتعارف والحديث وإتيكيت التليفون وإتيكيت تقديم العروض وإتيكيت تلبية الدعوة أو الاعتذار ثم إتيكيت اللغة الصامتة غير اللفظية ويناقش كل ما يتعلق بلغة الجسد، وطريقة وأوضاع الجلوس واتيكيت المائدة واتيكيت الهدايا، وقواعد الاتصال الرمزي كنوع من أنواع فك شفرات ألوان الملابس واتيكيت ارتدائها، وكذلك إتيكيت الحفاظ على المسافة الاجتماعية مع الاخرين والاكسسوار ومكملات الملابس والنظارات، ودلالات مظهر الشعر، والكتاب صادر عن عالم الكتب للنشر والتوزيع عام 2018.

أما كتاب «الاتجاهات الحديثة في دراسات الصورة الذهنية» والصادر عن «دار أطلس» للنشر والتوزيع 2018، فيناقش المداخل النظرية والمنهجية لدراسة الصورة الذهنية، بداية من عام 1975 وحتى الآن، ويتضمن ما يزيد عن 180 دراسة في مجال الصورة ليقدم الاتجاهات الأساسية لصور الدول والقوميات والشخصيات والمهن والمؤسسات السياسية والخدمية ووسائل الإعلام، إضافة إلى إدارة الانطباع كمكون أولى لتكوين الصور الذهنية واستراتيجيات إصلاح الصورة الذهنية المتضررة.

ويتناول كتاب «الإبداع في الإعلان» العملية الإبداعية لإنتاج إعلانات متميزة، والابتكار التسويقي والابتكار الإعلاني، كما يناقش تكنيكات إقناعية مبتكرة في الإعلان، إضافة إلى أسس ومبادئ تصميم الإعلان المطبوع والإلكتروني وسيكيولوجية الألوان، والكتاب صادر عن عالم الكتب للنشر والتوزيع عام 2017، كما تشارك بكتب مهارات الترجمة الاعلامية إصدار عام (2009) والبروتوكول والإتيكيت عام (2015)، والاتصال الشخصي، (2015).