طبيب: الشعور بالنوم الزائد أثناء النهار من علامات أمراض الكبد

يشعر الكثير منا بالنعاس في فترات النهار، ويعتقد البعض أن السبب الرئيسي في النعاس وقت النهار هو الإرهاق الشديد أو عدم النوم لفترات طويلة وقلة النوم، ويقول الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، إذا كان الشعور بالنعاس يأتي بشكل دائم لابد من إجراء فحص وتشخيص من خلال الطبيب المختص، لأنه في أوقات كثيرة لا يكون سبب النعاس هو الإرهاق أو عدم النوم، ويكون السبب طبي ناتج عن مشاكل خطيرة في الكبد، بالإضافة إلى اضطراب في الغدة الدرقية والتي يصاحبها قلة النشاط، مضيفا أن أصحاب السمنة المفرطة أيضا يعانون من مشكلة النوم في الليل ويشعروا أثناء النهار بالنعاس.

الإفراط في النوم بالنهار يشير إلى أمراض الكبد

وأضاف عز العرب في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن النعاس الزائد في النهار أو ما يعرف بـ«EDS» عبارة عن حالة تتسبب في شعور الشخص بالنعاس الشديد أثناء النهار، قد يشير إلى مشاكل في الكبد، وهو السبب الرئيس للخمول والنوم فترات طويلة سواء في النهار أو الليل، وفي حالة عدم العلاج يؤثر ذلك على تليف الكبد خاصة وأن وظيفة الكبد تكمن في عملية الهضم وتخليص الجسم من السموم، لافتا إلى أن اضطرابات وظائف الكبد تحدث نتيجة عدة عوامل مثل الفيروسات أو تعاطي الكحول أو الإصابة بالسمنة التي ينتج عنها مرض الكبد الدهني، بجانب العوامل الوراثية الأخرى.

وأوضح أستاذ الكبد ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، أن بعض المصابين قد يدخلون في نوبات نعاس زائد في النهار، حيث يخلدون للنوم لوقت قصير جدًا وقد لا يعرفون حتى أنهم قد ناموا، وقد يشعرون بعد النوم المحدود كما لو أنهم قد فقدوا تركيزهم أو توقفوا عن الانتباه لوقت قصير، ويعتبر ذلك من أهم مؤشرات إصابة المريض بمشاكل خطيرة في الكبد، وعلى العكس من الإجهاد أو التعب، لا يختفي النعاس الزائد في النهار مع النوم الإضافي.