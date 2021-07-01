رفع نخلة سقطت بشارع في شبرا الخيمة دون خسائر في الأرواح

تمكنت أجهزة حي غرب شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، برئاسة اللواء سامي علام، من رفع نخلة سقطت فجأة بمنطقة شارع 135، بدائرة الحي، دون خسائر في الأرواح، أو تعطيل لحركة المرور.

تلقت غرفة عمليات حي غرب شبرا الخيمة إشارة تليفونية، اليوم الخميس، بسقوط نخلة في شارع 135، عند المطاحن، وعلى الفور، توجه الدكتور مجدي البكري، والمهندس إيهاب مهدي، نائبا رئيس الحي، إلى موقع سقوط النخلة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجرى استدعاء مسئول الحدائق والمعدات، وتم تقطيع ورفع النخلة، وإخلاء الشارع، دون وجود خسائر في الأرواح وتم توصيل أسلاك الكهرباء، التي تم قطعها أثناء سقوط النخلة.

وفي وقت سابق، أعلنت الأجهزة التنفيذية في حي غرب شبرا الخيمة حدوث هبوط أرضي في شارع 25 عند تقاطع طريق بيجام، وقال اللواء سامي علام، رئيس الحي، إن الهبوط وقع بفعل الطبيعة، ولم تحدث أي انفجارات في شبكات المياه أو قطع لأي مرافق، وإنما حدث تآكل في القشرة الأرضية، مما أدى إلى الهبوط، موضحاً أنه تم الاستعانة بمعدات الحي في نقل كميات الرمال لردم الحفرة، والتعامل مع الهبوط، بما لا يؤثر على حركة السير في الشارع والمنطقة.

وتابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، موقع الهبوط مع اللجنة المكلفة لمعرفة أسباب الهبوط ومعالجته والمشكلة من الحي، وجميع شركات المرافق الكهرباء والغاز والتليفونات والمياه والصرف الصحي والحماية المدنية، وكلف المحافظ رئيس الحي بعرض تقرير كامل عن الهبوط ومعرفة أسبابه.