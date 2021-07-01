سر ارتداء إنجي المقدم «بيجامة» في مقابلة تلفزيونية

ظهرت الفنانة إنجي المقدم في برنامج «إنسايدر بالعربي» وهي مرتدية بيجامة بيت، خلال لقائها بالبرنامج المذاع عبر البرنامج بقناة دبي.

وكشفت إنجي لـ«الوطن»، أن كواليس تصوير اللقاء تعود إلى كونها حلقة من حلقات «بودكاست» الفنان والإعلامي شريف نور الدين، الذي يُذاع عبر عدد من المنصات السمعية، منها «أنغامي» و«ديزر»، وعدد من قنوات «يوتيوب» ضمن برنامجه الذي يستضيف فيه الضيوف وهم مرتدين البيجامة.

إنجي المقدم: شخصيتي في هجمة مرتدة كان قوي للغاية

وأشارت المقدم، إلى كونها من محبي ارتداء البيجامة في كافة الأوقات، وليس فقط أثناء تصوير البرنامج.

وقالت إنجي المقدم، إن شخصيتها في مسلسل «هجمة مرتدة» ماكرة وقوية جدا، وتعلم جيدا كيف تتصرف وألا تعطي انفعالات، ومتحفظة في مشاعرها ولغة الجسد لذا كان تجسيدها صعبا.

وعن تجربتها في مسلسل «الاختيار 2»، أكدت إنجي المقدم لـ«كأس إنرجي»، أنها سعيدة جدا بها، ووصفت العمل مع كريم عبد العزيز بأنه «لذيذ»، وكانت تجربة ممتعة، مضيفة: «هو نجم محترف وشاطر ولديه حضور وكاريزما».

وقدمت إنجي المقدم، عبر كأس إنرجي، تحية لسيدات مصر وزوجات الضباط الذي يحملون أرواحهم على أكتافهم، ونسائهم ولا يعرفون مصيرهم دائما.

وأشادت الفنانة إنجي المقدم بمسلسل «لعبة نيوتن»، ووصفته بأنه رائع وقمة في الإبداع كتابةً وإخراجًا وتمثيلاً، وكل عنصر فيه كان رائعا ويكمل بعضه البعض، وفرض حالة رائعة، معبرة عن فخرها بوجود عمل يقدم هذا المستوى العالمي.

وقالت إنجي المقدم، إن الفنانة منى زكي، قدمت في مسلسل «لعبة نيوتن» شخصية صعبة جدا، وآداءً غير طبيعيا وحلوا جدا، وهي فخورة بها، نافية أن يكون لديها معلومات حول تقديم «الاختيار3»، وانضمام أحمد عز إلى فريق المسلسل من خلال نهاية أحداث مسلسل هجمة مرتدة.