حزن في «زنارة» بالمنوفية لمصرع 3 من أبناء القرية في حادث بالبحيرة

خيمت حالة من الحزن على قرية «زنارة»، التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، اليوم الخميس، بعد مصرع 3 شبان من أبناء القرية في حادث مروع بمدينة دمنهور، في محافظة البحيرة، أثناء عودتهم من المصيف بالإسكندرية.

وصرحت النيابة العامة في مركز دمنهور، قبل قليل، بدفن جثامين الشبان الثلاثة، وتسليمها إلى ذويهم، بعد ورود تقارير الصفة التشريحية، فيما خرج المئات من أهالي القرية إلى منطقة المقابر، بانتظار وصول جثامين الضحايا، لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.

ونعى العشرات من أهالي القرية ومركز تلا، عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الشبان الثلاثة، الذين لقوا مصرعهم في حادث بمحافظة البحيرة، قرب مدينة دمنهور، أثناء عودتهم من الإسكندرية إلى المنوفية، بعد قضاء إجازة في المصيف.

وأشار عدد من رواد الموقع إلى أن الضحايا الذين لقوا مصرعهم في الحادث هم: «محمد علي أبوعيسي، وعلي عبد الله شلبي، وأحمد مسعد حمد»، وجميعهم من قرية «زنارة»، التابعة لمركز تلا، وطالبوا الجميع بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة.