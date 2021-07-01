خريطة المواقع المقترحة لأراضي الاستثمار بالمدن الجديدة المخصصة ليوليو

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر موقعها الرسمي، صورا للمواقع المتميزة المقترحة لأراضي الاستثمار بعدد من المدن الجديدة (نشاط خدمي واستثماري وحق انتفاع)، ضمن آليات التخصيص المباشر لشهر يوليو، التي يبدأ التقديم لها من اليوم وحتى منتصف شهر يوليو الجاري، وتضمن الطرح قطع أراضٍ لإنشاء جامعات ومراكز صيانة، ومدرسة، ومركز طبي، ومركز جلود وأحذية، ومجمع معاهد، ومخبز وأنشطة أخرى.

الأراضى المتاحة للاستثمار بالمدن الجديدة تتضمن مركزا طبيا ومركز صيانة ومدرسة ومجمع معاهد وجامعتين

وأوضحت صور المواقع المقترحة المتميزة لأراضي الاستثمار الخدمي بمدينتي العاشر من رمضان وبدر، شرقي القاهرة، ومدينة حدائق أكتوبر، غربي القاهرة، أن الأراضي تقع ضمن آليات التخصيص المباشر لشهر يوليو، عن طريق التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة الشيخ زايد، بداية من اليوم وحتى منتصف شهر يوليو الجاري، وأن الأراضي المتاحة بمدينة حدائق أكتوبر، عبارة عن قطعة أرض بنشاط مركز طبي، بمساحة 3840 م2 بنشاط مركز طبي بالحي، وقطعة أرض بنشاط مجمع معاهد تقع على مساحة 17 فدانا، وقطعة أرض عبارة عن نشاط تجاري على مساحة 5590 متر مربع، وحضانة على مساحة 2203 متر مربع.

وتضمنت خريطة المواقع المقترحة لأراضي الاستثمار بالمدن الجديدة، أسعار الطرح التقديرية، الخاصة بالمركز الطبي، وهي 3840 جنيها للمتر المربع الواحد، بمدينة حدائق أكتوبر، و7315 جنيها للمتر المربع الواحد بالقطعه الثانية، الخاصة بإقامة حضانة، و6960 جنيها لمتر الأرض بالنشاط التجاري، و3370 جنيها لمجمع المعاهد.

«الوطن» تنشر خريطة المواقع المقترحة لأراضي الاستثمار بعدد من المدن الجديدة

كما أوضحت خريطة المواقع المقترحة لأراضي الاستثمار بالمدن الجديدة، أن مساحات الأراضي المتاحة للبيع بمدينة بدر، البالغ عددها 3 قطع، عبارة عن جامعتين وقطعة لنشاط تجاري، هي 29 فدانا للجامعة الأولى، و17 فدانا للجامعة الثانية، و1663 متر مربع للنشاط التجاري.

كما كشفت الخريطة، أن أسعار الأراضي المتاحة للبيع بمدينة بدر للقطعة الأولى بلغت 1920 جنيها للمتر المربع الواحد، و2100 للمتر المربع الواحد بالقطعة الثانية، و9055 جنيها للمتر المربع الواحد بالقطعة الثالثة للنشاط التجاري.

وأوضحت خريطة المواقع المقترحة لأراضي الاستثمار، أن مدة التنفيذ المقترحة للمشروعات لا تتجاوز 3 سنوات فقط لاغير، وأن مدة حق الانتفاع لا تزيد عن 5 سنوات.