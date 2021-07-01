جنازة مهيبة لتشييع 3 شبان لقوا مصرعهم في حادث بتلا (فيديو)

شيع المئات من أهالي قرية «زنارة» والقرى المجاورة لها بمركز تلا، محافظة المنوفية، قبل قليل، جثث 3 شبان من أبناء القرية، لقوا مصرعهم في حادث مروع بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، أثناء عودتهم من المصيف في الإسكندرية، في جنازة مهيبة.

وردد المئات من المشاركين في جنازة الشبان الثلاثة هتافات «لا إله إلا الله»، وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الشبان الثلاثة، وسط حالة من الحزن الشديد خيمت على الأهالي والمشاركين في تشييع الجنازة، في مشهد جنائزي مهيب، تتوسطه 3 نعوش تحمل جثث الضحايا.

وأكد عدد من الأهالي أن الجميع يشعر بالحزن بعد وفاة الثلاثة شباب أثناء عودتهم من الإسكندرية، موضحين أن الحادث وقع على طريق دمنهور، أثناء عودتهم من المصيف في الإسكندرية، حيث جرى نقل الجثامين إلى المستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، فيما صرحت النيابة بعد ذلك بدفن الجثامين.

وأضاف عدد من الأهالي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وفاة الشبان الثلاثة جاءت صادمة لجميع أبناء القرية، مشيرين إلى أن الضحايا كانوا مثالاً في الاحترام والأدب، وكانوا يلقون محبة الجميع في القرية، مشددين على أن أسرهم في حالة انهيار بعد سماع نبأ وفاتهم، حيث لقوا مصرعهم جميعاً في نفس مكان الحادث.

المتوفون الثلاثة هم «محمد علي أبو عيسي، وعلي عبد الله شلبي، وأحمد مسعد حمد»، ونعى المئات من أهالي قرية «زنارة» ومركز تلا، الشباب الثلاثة، حيث طالبوا بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم وأصدقائهم الصبر والسلوان على فراقهم.