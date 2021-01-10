«تضامن» الغربية تساهم في تزويج 1050 فتاة يتيمة بالتعاون مع «الأورمان»

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بإشراف أماني النادري، اليوم الأحد، أنه بدعم من جمعية الأورمان، تمت المساهمة في زواج 1050 فتاة يتيمة بالقرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى المحافظة، وإتمام زفافهن وإدخال السعادة على قلوبهن، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأشارت المديرية، أن هذا يأتي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي شهدت تيسير زواج عدد (1050) فتاة يتيمة بالقرى الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة.

وجاء ذلك من خلال تسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية، وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وأكد ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة الغربية استطاع تيسير زواج 1050 فتاة يتيمة بالقرى الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة، من خلال تسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية، لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

كما أوضح أن الأورمان، أطلقت مؤخرا مبادرة «خير بالتقسيط» وهي مبادرة إنسانية تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث يقوم المواطن بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ ألف جنيه شهريًا لمده 10 شهور، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات، ولوصول الخدمة الى عدد أكبر من المستفيدين.

واختتم شعبان، بقوله إن المشروع الخيري الإنساني لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات في محافظة الغربية، حيث نجحت في دعم إتمام زفاف العديد من الفتيات اليتيمات غير القادرات، وتنظيم حفلات للزفاف الجماعي في جميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة.