تضامن الغربية: تنظيم معرض لتوزيع 1000 حذاء استفادت به 300 أسرة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بالاشتراك ودعم فرع جمعية الأورمان بالغربية، اليوم الأحد، تنظيم معرض لتوزيع 1000 حذاء استفادت به 300 أسرة من محدودي الدخل بقرية شرشابة بمركز زفتى، ضمن مبادرة «حياة كريمة» للأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت المديرية، أن هذا يأتي في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم كل سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة لهم.

من ناحيه أخرى قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون تحت إشراف الأستاذة منى صالح رئيس المدينة بغلق وتشميع إحدى قاعات الأفراح ببسيون بعد فض الفرح المقام بها.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمنع التجمعات تطبيقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات برئاسة الأستاذ محمد صلاح بالمرور على المقاهي بالقرى التابعة للوحدة المحلية بكفور بلشاي وتم مصادرة الشيش واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المقاهي المخالفة، كما تم فض 3 تجمعات أفراح بقرى دقرن وكوم مهنا.

ويناشد محافظ الغربية المواطنين بالابتعاد عن التجمعات والتواجد بأعداد كبيرة بالأماكن المغلقة حرصا على صحة الجميع وسلامتهم في ظل الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.