بعد حالات الوفاة في كندا.. 9 طرق تخلصك من حرارة الصيف دون تشغيل التكييف

تعرض عدد من البلدان خلال الأيام الماضية إلى موجة جديدة من الطقس، أسفرت عن تسجيل مئات من حالات الوفاة بسبب درجة الحرارة في كندا، الأمر الذي أثار قلق الكثير من المواطنين، خاصة مع تحذيرات خبراء الطقس من التعرض المباشر للشمس، بعد أن سجلت درجات الحرارة 50 درجة مئوية في بعض دول العالم.

وأعلنت السلطات الكندية تسجيل نحو 486 حالة وفاة، خلال خمسة أيام، يُشتبه بأنهم توفوا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وفي مصر، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، في بيان رسمي، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس؛ إذ يسود طقس شديد الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب «سيناء، والبلاد»، حار رطب على السواحل الشمالية، محذرة من أن تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية.

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة، خلال وقت الظهيرة والإكثار من تناول السوائل الباردة خلال اليوم.

وعرضت قناة الغد الفضائية، تقريرًا عن 9 طرق بسيطة تساعدك في التغلب على حرارة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة في معظم بلدان العالم، دون اللجوء إلى تشغيل «التكييف» الذي ينصح الأطباء بتقليل التعرض له، وهي كالتالي:

1- الإكثار من شرب السوائل.

2- تناول المثلجات والـ«آيس كريم»، لإعطاء الجسم الرطوبة اللازمة.

3- الاستحمام بماء بارد، لأنه يساعد على تبريد الجسم.

4- وضع مناشف صغيرة باردة على رقبتك أو معصميك.

5- تشغيل المراوح لتقليل درجة حرارة المكان.

6- غلق النوافذ خاصة إذا كانت مواجهة للشمس.

7- استخدام الملاءات القطنية في أثناء النوم.

8- تشغيل شفاطات الهواء، حيث يساعد ذلك على سحب الحرارة من المكان.

9- تركيب المصابيح الموفرة للطاقة، بدلًا من المتوهجة التي تولد حرارة أعلى بكثير من الموفرة.