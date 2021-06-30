آخر وظائف الأوقاف الجديدة 2021.. خطباء مكافأة بـراتب 2400 جنية

ما هي وظائف الاوقاف الجديدة 2021، وشروط التقديم والالتحاق بها؟ تجيب الوطن عن هذا التساؤال موضحة وظائف الاوقاف الجديدة 2021، أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم لخطباء المكافأة على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر الشريف من غير العاملين بالحكومة والقطاع العام الراغبين في التعاقد بنظام الأجر مقابل عمل في المناطق التي تحددها الوزارة وفق مجموعة من الضوابط.

شروط وظائف الأوقاف الجديدة 2021

واشترطت وظائف الأوقاف الجديدة 2021، والتي من بينها خطباء المكافأة على بند التحسين،أن يكون حاصلًا على الليسانس من إحدى الكليات التالية : (أصول الدين ، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين ، الشريعة والقانون " بشعبتيها "، كلية القرآن الكريم ، كلية اللغة العربية ، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية " جميع اللغات ، " كلية التربية جامعة الأزهر " شعب : الدراسات الإسلامية ، اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – اللغة الفرنسية) .

اختبارات وظائف الأوقاف الجديدة 2021

ومن شروط وظائف الأوقاف الجديدة 2021، أن يقبل العمل في الأماكن التي تحددها الوزارة حسب احتياجها، على أن يكلف من يجتاز الاختبارات المطلوبة بأداء صلاة المغرب والعشاء والفجر وخطبة الجمعة ، وإشرافه العام على المسجد المحدد له، مع إعطائه إجازة أسبوعيه أحد أيام الأسبوع عوضًا عن يوم الجمعة بالتنسيق مع المديرية التي يعمل بها .

مرتبات وظائف الأوقاف الجديدة 2021

وذكرت الوزارة أن من سيتم قبوله في وظائف الأوقاف 2021، سيتقاضى المتعاقد بنظام الأجر مقابل العمل مبلغ (2400 جنيه) شهريًا .

وأكدت وظائف الأوقاف الجديدة 2021، أن من تثبت كفاءته في أداء المهام المكلف بها ستكون له الأولوية حال الإعلان عن تعيين الأئمة متى انطبقت عليه شروط الإعلان .

وحددت الوزارة مواعيد اختبار خطباء المكافأة، أنه على المتقدمين الحضور إلى مسجد النور بالعباسية، وذلك على النحو التالي:

1. الأربعاء 7 / 7 / 2021م : مديريات (الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء).

2. الخميس 8 / 7 / 2021م: (الجيزة)

3. السبت 10 / 7 / 2021م : (دمياط ومطروح ) .

وتطلبت أن يكون مع كل منهم بطاقة الرقم القومي، وإفادة من المديرية التابع لها بأنه ما زال على قيد العمل بها خطيبا بالمكافأة، وعلى بند التحسين ولم تصدر منه أي مخالفة تستدعي عدم التعاقد معه بنظام الأجر مقابل عمل ، وأن آخر مكافأة صرفها هي مكافأة شهر ( ....... / 2021 ).