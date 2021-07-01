تفاصيل وظائف شاغرة بـ3 بنوك.. الشروط والمهام

طرحت مجموعة من المؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي العام والخاص، عددا من الوظائف الشاغرة والتي تتطلب شروطا ومهاما للحصول على وظيفة، منها توافر خبرات وشهادات ومؤهلات عليا.

وظيفة البنك التجاري الدولي CIB

أعلن البنك التجاري الدولي «CIB» عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، حاجته إلى «TECHNOLOGY RISK OFFICER»، بشروط، تمثلت في النحو التالي:

- بكالوريوس في الهندسة أو علوم الحاسب أو تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.

- خبرة من 3- 5 سنوات للموظف في إدارة المخاطر أو تكنولوجيا المعلومات أو تخصص ذي صلة.

- لموظف أول.. خبرة من 5 إلى 8 سنوات في إدارة المخاطر أو تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي صلة.

- معرفة جيدة ببيئة أعمال البنك، والضوابط التقنية وإدارة المخاطر.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية، ولديهم دوافع ذاتية بدرجة عالية من الموثوقية.

- الفهم السليم لأمن المعلومات وممارسات الأمن السيبراني.

- مهارات تحليلية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

- مهارات العرض والاتصال وإدارة الوقت جيدة جدًا.

- القدرة على العمل بنجاح في بيئة فريق متعددة الوظائف.

- الشهادات الموصي بها: مؤسسة مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات «ITIL».

- أساسيات GIAC لأمن المعلومات «GISF».

- شهادة الضوابط الحرجة GIAC (GCCC).

- أخصائي أمن نظم المعلومات المعتمد «CISSP».

- مراجعة وصيانة سياسة إدارة مخاطر التكنولوجيا وجميع السياسات والإجراءات المرتبطة بالمجالات الستة لإدارة مخاطر التكنولوجيا كنشاط حوكمة لتحديد مجالات التحسين وصياغة الحلول الممكنة، التي تضمن متانة إطار إدارة مخاطر التكنولوجيا بما يتوافق مع البنك المعايير واللوائح.

وظيفة البنك العربي

أعلن البنك العربي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، حاجته إلى مساعد مدير مراجعة الائتمان بقسم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بشروط هي:

- تقديم الملاحظات والتوصيات لرئيس الائتمان في الدولة فيما يتعلق بسياسات وإجراءات الائتمان.

- تنفيذ عملية مراجعة ائتمان الدولة بناءً على سياسات وإجراءات مجموعة الائتمان الخاصة بالدولة.

- توليد تقارير موجزة تنفيذية للمعاملات المعقدة.

- الوصول إلى البيانات المالية وهيكل التسهيلات المقترحة وتقييمها.

- من 5 - 7 سنوات خبرة في الأعمال المصرفية، منها 5 سنوات خبرة في قضايا الائتمان وسنتان في عمل ذي صلة في بنك دولي / إقليمي رائد.

- فهم شامل لمجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية.

- الطلاقة في اللغة الإنجليزية.

- مهارات تحليلية.

وظيفة شركة فيزا

أعلنت شركة فيزا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن وظيفة خالية، وهي «Data and Risk Advisory Manager (CEMEA)» بشروط هي:

- مراجعة أداء قواعد الاحتيال واتجاهات الاستخدام على مستوى العميل والمنتج، إضافة إلى تحليل عميق للدوافع الرئيسية والأسباب الجذرية لهذه الاتجاهات.

- فهم أهداف العملاء الأساسية في مصفوفات التحسين وتحمل مسؤوليتها.

- اقتراح تحسينات على العمليات التشغيلية والأنظمة بما في ذلك استخدام درجات المخاطر والبيانات وقواعد المصادقة والتفويض واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي ومؤشرات الأداء وما إلى ذلك.

- العمل مع العميل لفهم اتجاهات الاحتيال الخاصة بالعميل، واستخراج البيانات للتحليل ومراجعة قواعد التحسين.

- العمل باستخدام أدوات إعداد التقارير الداخلية لاستخراج إحصاءات الاحتيال والمعاملات وبيانات العملاء والسوق الأخرى لتسهيل التحليل من أجل التحسين.

- أنشاء تقارير خاصة بالعميل وقدم نتائج مراجعة تحسين المنتج والتحسينات والتوصيات.

- الاستباقية في تحديد الرؤى التي توفر فرصًا لتحسين نتائج العميل.

- فحص حالة المحفظة المستمرة ومتابعتها لتتبع التقدم المحرز ونجاح الارتباطات الحالية ومجموعة الفرص التالية.

- العمل مع فرق متعددة الوظائف داخل المنظمة لضمان حصولنا على ما نحتاجه لنكون ناجحين مع عملائنا.

- شهادة في نظم معلومات الأعمال أو التخصصات التحليلية.

- 8 -10 سنوات من الخبرة ذات الصلة بالصناعة، بما في ذلك سنتين على الأقل من الخبرة في إدارة الاحتيال أو تحليلات البيانات أو عمليات KPO.

- خبرة سابقة في العمل مع مدفوعات المخاطر وحلول البيانات في المؤسسات المالية أو شركات التكنولوجيا المالية أو شركات التكنولوجيا.

- مهارات عالية في التحليل وحل المشكلات والتفكير الجانبي والتفسير.

- معرفة يمكن إثباتها بمصادر البيانات العامة والصناعية.

- الرغبة في التعلم والنجاح من خلال موقف إيجابي واستباقي "ما يمكن فعله".

- اقتراح مناهج جديدة ومختلفة لتحقيق أهداف العمل.

- مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين والتفاوض وبناء العلاقات.

وظيفة بنك المشرق

وأخيرا، أعلن بنك المشرق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «LinkedIn»، حاجته إلى مدير مراقبة المخاطر والحوكمة، بشروط هي:

- من 5 - 10 سنوات من الخبرة المصرفية القوية في بيئة العمليات مع فهم شامل للمنتج المصرفي وتداعيات المخاطر التشغيلية مع نهج استباقي لحل المشكلات.

- بداية ذاتية مع معرفة عملية ممتازة بتصميم العمليات والأنظمة المصرفية.

- معرفة إجراءات التشغيل القياسية للبنوك، ودليل إجراءات التشغيل «OPM»، ودليل الإجراءات «APPM»، وسياسة مكافحة غسل الأموال، وسياسة اعرف عميلك، والامتثال.