زفاف الفنان محمد المجذوب على فتاة من خارج الوسط الفني ببيروت (فيديو)

يحتفل حاليا الفنان السوري محمد المجذوب، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، تُدعى رشا الزين، في حفل كبير في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام العربي واللبناني.

سعد رمضان ونادر الأتات ضيوف حفل زفاف محمد المجذوب

وكشفت قناة الجديد، اللبنانية، أن الحفل شهد حضور عدد كبير من النجوم، على رأسهم الفنان سعد رمضان وخليل أبو عبيد ونادر الأتات.

وأشارت القناة، إلى أن قصة حب المجذوب ورشا استمرت لمدة 9 سنوات وتكللت بالزواج اليوم.

فيما كشف برنامج «آي تي بالعربي» أن العروسين رقصا على أنغام الأغاني اللبنانية الشهيرة من «سيجنا لبنان» و«زينوا الساحة» و«ميل يا خزيل»، كما أديا رقصة الدبكة وسط تفاعل وتصفيق الحضور.

كان الفنان محمّد المجذوب، قد طرح أغنية تحمل عنوان «الحب الحب» من إنتاج شركة «Universal Music MENA».

«الحبّ الحبّ» أغنية إيقاعيّة رومانسيّة يتوجّه من خلالها محمّد المجذوب إلى الحبيبة مُعبّرا لها عن حبّه الكبير وإحساسه الصادق، ومُترجما بأجمل الكلمات عنوان العمل.

أغنية «الحب الحب» من كلمات حياة إسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع فادي جيجي، وقد تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان، تحت إدارة المُخرج كفاح بلّاني، الذي يتعاون معه محمّد للمرّة الأولى.

وعن أغنية «الحبّ الحبّ» قال محمّد المجذوب في تصريحات صحفية، «هذه الأغنية عزيزة جدا على قلبي، سعيت لطرحها في هذا التوقيت بالذات بهدف إهدائها للجمهور في ظلّ هذه الظروف الصعبة جدا التي يمرّ بها العالم أجمع».