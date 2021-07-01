تجديد حبس المتهم باستعراض «الطفاية القاتلة» في فرح بالدقهلية 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة ميت غمر الجزئية بمحافظة الدقهلية، تجديد حبس المتهم فى واقعة فرح الدقهلية، بقرية أتميدة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث تسببت الواقعة في مصرع «ميادة إيهاب مصطفى المرسى» 20 سنة، طالبة، وإصابة فتاة أخري تدعي « نور وليد عوض أحمد»، 17 سنة، طالبة بالصف الثاني الثانوي، بكسر في قاع الجمجمة وارتشاح بالمخ.

وعاشت قرية أتميدة مركز ميت غمر حالة من الرعب والفزع أحدثته طفاية حريق انطلقت في فرح كالصاروخ ولم تتوقف قوتها الدافعة إلا بعد أن انتهي الغاز بداخلها وصدمت الفتاتين أكثر من مرة في الحائط ولم يتمكن أحد من وهو ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي الذين أطلقوا على الفرح «عبدة الشيطان».

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر المركزي بوصول كلا من: «ميادة إيهاب مصطفى المرسى»، 20 سنة، طالبة ، و«نور وليد عوض أحمد »، 17 سنة، طالبة ومقيمتان بقرية أتميدة دائرة المركز مصابتان بكسر بقاع الجمجمة وارتشاح بالمخ ، وفي وقت لاحق اخطرت المستشفي بوفاة المصابة الأولي متاثرة باصابتها.

واتهمت أسرتي المتوفية والمصابة المتهم «السعيد عادل لبيب زلمة »، 20 سنة، نقاش ، ومقيم بذات القرية باللهو بطفاية حريق إبتهاجا بحفل العرس ونتيجة فتح محبس الهواء تطايرت الطفاية منه وإصطدمت بالفتاتين مما تسبب في مصرع إحدهما وإصابة الأخري بإصابات خطيرة.