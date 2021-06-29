4 جنيهات.. تراجع جديد في أسعار الذهب بنهاية معاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو الجاري، في البورصات العالمية وأسواق المال، بمقدار 4 جنيهات، في الجرام الواحد.

وجاء التراجع الأكبر في سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم، وانخفض من 890 جنيهًا في بداية اليوم ليصبح 886 جنيهًا في نهاية المعاملات وتداول الأوراق المالية بفارق 4 جنيهات، وانخفص سعر جرام الذهب عيار 18 بمقدار 4 جنيهات، وأصبح 664 جنيهًا، بدلا من 668 جنيهًا صباح اليوم، وخسر جنيه الذهب نحو 32 جنيهًا، ليصبح بـ 6200 جنيه، بدلا من 6232 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

وفي ظل اهتمام عدد كبير من المواطنين بالمعدن النفيس، تقدم «الوطن» في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر جرام الذهب عيار 21، وسعر جرام الذهب عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 18، وسعر الجنيه الذهب، وكيلو الذهب، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي اليوم بين 883 إلى 886 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 773 إلى 775 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم بين 663 إلى 664 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6184 إلى 6200 جنيه.

سعر كيلو الذهب اليوم

سجل سعر كيلو الذهب نحو 883.184 إلى 885.714 جنيه.

رصيد الذهب والاحتياطي الأجنبي لمصر

يذكر أن البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع رصيد الذهب في مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر، بمقدار يصل إلى 500 مليون دولار تقريبًا؛ حيث ارتفع من 3.705 مليار دولار في أبريل 2020، إلى نحو 4.12 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي.