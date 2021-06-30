استقرار أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب، تزامنًا مع اللحظات الأخيرة مع إغلاق بورصة لندن لتداول أوراق المال، ليثبت سعر المعدن النفيس عند نفس القيمة، منذ معاملات أمس الثلاثاء.

وفي ظل اهتمام عدد كبير من المواطنين بالمعدن النفيس، تقدم «الوطن» في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر جرام الذهب عيار 21، وسعر جرام الذهب عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 18، وسعر الجنيه الذهب، وكيلو الذهب، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي، اليوم بين 883 إلى 886 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 773 إلى 775 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم بين 663 إلى 664 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6184 إلى 6200 جنيه.

سعر كيلو الذهب اليوم

سجل سعر كيلو الذهب نحو 883.184 إلى 885.714 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 893.56 جنيه و56.92 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 781.88 جنيه و 49.81 دولار، وعيار 18 استقر عند 670.18 جنيه و42.69 دولار، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6.255 جنيه، وتختلف أسعار الذهب من محال الصاغة إلى أخرى.

رصيد الذهب والاحتياطي الأجنبي لمصر

وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق ارتفاع رصيد الذهب في مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر، بمقدار يصل إلى 500 مليون دولار تقريبًا؛ حيث ارتفع من 3.705 مليار دولار في أبريل 2020، إلى نحو 4.12 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي.