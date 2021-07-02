هالة صدقي تستقبل الحكم على زوجها باحتفال هندي: «حبس الأعداء»

استقبلت الفنانة هالة صدقي، بطريقة كوميدية، حكم الحبس على زوجها بعد امتناعه عن دفع مبلغ مليون ومائة ألف جنيه مصري، قيمة المصروفات الدراسية لابنيهما.

ونشرت هالة صدقي عبر «انستجرام» صوره تجمعها بالنجم الهندي بول انكا، وعلقت قائلة: «احتفال هندي مع النجم بول انكا بمناسبة الحكم بالسجن للأعداء، وللأسف تأجيل الحكم في قضية الطاعة، لسه بيدور على بيت أطيعه فيه».

أول رد من زوج هالة صدقي بعد الحكم بحبسه

من جانبه هاجم سامح سامي زوجته الفنانة هاله صدقي عبر «فيس بوك»، عقب صدور الحكم ضده قائلا: «عايز أعرف هو فيه زوجة في مصر أخذت مصاريف مدارس بالملايين دي؟.. طب لما أنا راجل جامد قوي كده وعندي ملايين أمال أنتِ بتقولي ليه للرأي العام إني راجل محلتيش حاجة؟».

وأضاف: «مش هي دي هالة صدقي اللي طلعت على برنامج عمرو الليثي، وقالت أنا مش عايزة منه حاجة بس يسيبنا في حالنا؟.. وأنتِ رافعة عليا قضايا بملايين الجنيهات.. لغاية إمتى هتفضلي تكذبي وتضللي الرأي العام.. مين يستحمل 5 سنين في حرب رهيبة وشهود زور؟.. لغاية إمتى؟ حاولت إن كل واحد يروح لحاله من غير مشاكل وإنتي مصرة على المشاكل».

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رد فعل هاله صدقي بعد طلب زوجها لها في بيت الطاعة

وقد استقبلت الفنانة هالة صدقي طلب زوجها لها في بيت الطاعة، مايو الماضي، بطريقة كوميدية، حيث كتبت عبر «انستجرام» قائلة: «خبر سيئ لكل اللي تقدموا لي، الزوج طلبني في بيت الطاعة، مع أنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه، وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة أون لاين».

وأضافت: «أستأذنكم عشان أجيب الطشت والجلابية، بس حد يعرف أقدر أجيب الولاد معايا ولا لأ؟! مقولة غراب البين طلعت صح، مفيش فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة»، وذلك في إشارة ساخرة إلى تقدم عدد كبير من الأشخاص بطلب للزواج منها عقب انفصالها عن زوجها، وهو ما كشفت عنه مؤخراً خلال لقاء تلفزيوني.