«عبدالدايم»: أزمة كورونا أنتجت استراتيجيات جديدة لتطوير قطاع الثقافة

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن ما قُدم في دار الأوبرا المصرية بعد ثورة 30 يونيو، أعظم كثيرا مما قبلها، مشددة على أنه كان من الهام وصول الأوبرا للمصريين في كل مكان: «التجربة التي تمت أثناء اعتصام دار الأوبرا الذي انتقل إلى وزارة الثقافة والناس شاركوا معنا، هو ما شجعنا على المزيد من العمل».

وأضافت «عبدالدايم»، خلال حوارها ببرنامج «التاسعة»، عبر القناة الأولى، أنها بعدما عادت إلى دار الأوبرا لم تكن مشاركات مصر الخارجية كثيرة، لذلك اعتمدت الوزارة على نفسها وفنانيها وقدمت الدعم لفناني دار الأوبرا وهو ما أفرز أجيالا كثيرة، أي أن القوة الناعمة المصرية أصبحت أفضل، مشددة على أن مصر غنية بثرواتها وقواها الناعمة: «لدينا قصور ثقافة كثيرة على مستوى الجمهورية، لكن كان لا بد من تحسين الأوضاع في المنشآت وبناء منشآت أخرى واستحداث استراتيجية ثقافية تتماشى مع النهضة التي تتم في مصر»، وأوضحت أن أزمة كورونا نتج عنها استراتيجيات جديدة في تطوير قطاع الثقافة.

وتابعت وزيرة الثقافة، أن توليها مهام الوزارة كأول سيدة مصرية يعد شرفا كبيرا له، وهو ما مثل مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقها: «بدأنا استكمال ما تم إنجازه في وزارة الثقافة خلال السنوات الماضية، وفوجئنا بالتحدي الأعظم وهو تحدي كورونا، ونتج عنها ابتكار أفكار كثيرة نستطيع نحقق النجاحات فيها».

وأكدت، أن هذه الأزمة نتج عنها إدارة معرض الكتاب بفكر مختلف وتطور كبير، موضحةً أن تحول الدولة المصرية إلى الرقمنة شجع التحول إلى المنصة الرقمية، لأن العالم أصبح يتعامل بمفردات مختلفة: «وتم البدء بقناة خاصة بوزارة الثقافة على يوتيوب وهي تعرض حفلات فنية وزيارات للمتاحف».