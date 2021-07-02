وزيرة الثقافة: عزفت البيانو في عمر الـ5 سنوات والفلوت بعدها بـ3 أعوام

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إنه لا توجد دولة في الوطن العربي تحتوي على هذا الكم من الجوائز الذي تحتوي عليه الدولة المصرية، مشيدة بجائزة المبدع الصغير التي أطلقتها الدولة المصرية في الأشهر الماضية، وأعلنت عن أول دفعة من الفائزين بها منذ أيام قليلة.

وأضافت «عبدالدايم»، خلال حوارها ببرنامج «التاسعة»، عبر القناة الأولى: «عندما يحصل الطفل على جائزة الدولة وهو في سن صغيرة، فإن هذا الأمر شئ عظيم للغاية بالنسبة إليه، فنحن نستهدف هذا الجيل، كما تمثل هذه الجائزة دافعا كبيرا لأسر الفائزين، وهو ما سيؤدي إلى تنميتها»، لافتةً إلى أنها كانت في الثامنة من عمرها عندما عزفت على الفلوت، وكانت في الخامسة من عمرها عندما عزفت على البيانو للمرة الأولى، مشيرةً إلى حصولها على أكثر من جائزة عندما كانت في سن صغيرة.

وتابعت وزيرة الثقافة، أن فرع التطبيقات العلمية والإلكترونية في الجائزة كان رائعا للغاية، لأن هذه الشريحة من الأطفال الموهوبين يجب مخاطبتهم: «الأطفال قدموا مشروعات هادفة جدا، كما أن الشراكة في هذه الجائزة أمر جيد للغاية، فقد فاز بجائزة طفلان أحدهما من القاهرة والآخر ينتمي إلى محافظة المنوفية».

وأكدت، أنه تم الإعلان عن هذه الجائزة في فترة أزمة انتشار فيروس كورونا، وأصرت على استكمال الجائزة دعما لهذه الشريحة العمرية.

وأشادت وزيرة الثقافة، بالطفلة الفائزة بجائزة الدولة التقديرية بسبب العزف على الكمان: «جالها منحة من روسيا وهنسفرها»، مؤكدة أن دور الدولة المصرية لن يقف عند مجرد منح الجوائز للأطفال الموهوبين لكنها ستستمر في إعطائهم الفرص ودعم مواهبهم.