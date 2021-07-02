وزيرة الثقافة: التطور الرقمي لمعرض القاهرة للكتاب هذا العام غير مسبوق

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إنه لا توجد دولة في الوطن العربي تحتوي على هذا الكم من الجوائز الذي تحتوي عليه الدولة المصرية، مشيدة بجائزة المبدع الصغير التي أطلقتها الدولة المصرية في الأشهر الماضية وأعلنت عن أول دفعة من الفائزين بها منذ أيام قليلة، مشيدة أيضا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وأكدت أنه شهد تطورا رقميا غير مسبوق.

وأضافت «عبدالدايم»، خلال حوارها ببرنامج «التاسعة»، عبر القناة الأولى: «مصر تعيش عصرا ذهبيا للثقافة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فلم يكن ممكنا تحقيق طموحاتنا لولا وجود قوة تدعمنا، فمثلا مبادرة حياة كريمة تسير بخطوات رائعة، لكن الدعم القوي للقيادة خلق دافعا أقوى للعمل، وأتمنى أن يكون للثقافة دور كبير وهام في محافظات هامة».

وتابعت وزيرة الثقافة، أن مشروع حياة كريمة ليست مجرد رؤية لكل مسؤول أو وزارة، لكن الحكومة تحتوي على لجان متخصصة فيها لمتابعة أعمال المشروعات هناك، وقبل كل عمل يجرى عمل دراسة اجتماعية للمنطقة، وبالتالي فإن كل ما ينفذ هناك مبنى على أسس، مؤكدة أنه سيجرى تنفيذ مبادرة أكشاك الكتب في القرى التي ستشهد أعمال التطوير بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما تطرقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة إلى مهرجان محكى القلعة قائلة إنه من أعظم المشروعات التي اضطلعت بها وزارة الثقافة: «هذا المهرجان العظيم يدخل كل بيوت مصر والشريحة التي تحضر هذه المهرجانات تتمتع بوجود كبارالفنانين بأسعار زهيدة، كما ستشهد البلاد خلال أيام بمئوية مسرح سيد درويش في الإسكندرية لأننا نخلد كل من كان ذو قيمة في تاريخ مصر».