هالة صدقي: فترة حكم الإخوان كانت هتسبب لنا انفصام في الشخصية

وصفت الفنانة هالة صدقي فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية بأنها فترة تسبب انفصاما في الشخصية بسبب كم الصدمات التي أخذها الشعب المصري «أحنا مرينا بفترة كان لازم يجي لنا انفصام في الشخصية لأن كان كم الصدمات اللي أحنا أخدناها لحد ما نصدق ونكتشف أن دي مؤامرة».

وقالت هالة صدقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، «كنا كل شوية نكتشف حاجة ونتصدم ونكتشف حاجة ونتصدم»، مشيدة بوعي الشعب المصري «الحقيقة قد إيه الشعب ده قوي وقد إيه بالرغم من بساطته لكن عنده الوعي الكافي جدا أنه يعرف مين اللي بيضحك عليه ومين الصادق معاه».

وأشادت هالة صدقي بوقوف القوات المسلحة مع الإدرادة الشعبية: «الحقيقة وقفة الجيش مع الشعب كانت في أروع صورها» مبدية سعادتها بالتطور الذي شهدته مصر والتحدي الذي قبلته الإدارة المصرية بالرغم من وجود عناصر الإخوان وتغلغهم في المجتمع المصري وأن مصر تحارب في الداخل والخارج.

وتابعت هالة صدقي «أحنا بنحارب برة وبنحارب جوة وبالرغم من كده كانت مصر بتجري في مشاريع كتيرة جدا جدا» مبدية غيرتها من التقدم الذي حدث في كل النواحي ورغبتها في أن يحدث هذا التقدم في الفن المصري مؤكدة على أهمية الفن ودوره في المجتمع المصري «غيرانة على مهنتي ونفسي تبقى في القطر ده كمان».