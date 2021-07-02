عاجل.. الصين تسجل 18 حالة إصابة جديدة وافدة بـ«كورونا»

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم، أن البر الرئيسي الصيني، سجل 18 حالة إصابة وافدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أمس الخميس، فيما لم تسجل السلطات، أي إصابات جديدة محلية العدوى بالفيروس.

واشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو حالات وفاة جديدة متعلقة بـ«كورونا»، أمس الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وفي كوريا الجنوبة، أعلنت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، اليوم، تسجيل 826 إصابة جديدة بالفيروس و 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد إلى 158549 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2024 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي أستراليا، أعلن رئيس وزراء، سكوت موريسون، تقليص الرحلات التجارية القادمة إلى النصف بسبب سلالة «دلتا» الهندية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.