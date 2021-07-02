من شمال القدس.. تعيين سيدة من أصول فلسطينية قاضية بمحكمة أمريكية

قررت حاكمة ولاية ميشيجان، جريتشين ويتمر، تعيين الأمريكية من أصول فلسطينية ايفونا ابراهام، قاضية في محكمة الدائرة الثالثة بمقاطعة واين، كبرى مقاطعات الولاية، لتصبح أول فلسطيني يصل لهذا المنصب على مستوى الولاية، وتنضم لعدد من القضاة الفلسطينيين الذين تم تعيينهم سابقاً في عدة ولايات من بينها «الينوي ونيوجيرسي»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتشغل المحامية السابقة، ايفونا، منصب القاضي ومدير المراقبة في المحكمة الجزئية في مدينة ديربورن هايتس، وهي عضوة هيئة التدريس في معهد ميتشيغان القضائي لتدريب القضاة الجدد.

يشار إلى أن ايفونا، المنحدرة من بلدة بيت حنينا شمال القدس حاصلة على شهادة الدكتوراة في القانون من جامعة ديترويت ميرسيو، وبكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ميشيجان ديربورن.