الولايات المتحدة: ضقنا ذرعا من هجمات الحوثيين في اليمن

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أنها ضاقت ذرعا بهجمات الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أن الهجمات تزيد من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال إفادة صحفية، إن بلاده تدين، بشدة هجمات الحوثيين على الأحياء السكنية في مأرب، وضاقت ذرعا بمواصلة هجماتهم التي تزيد الوضع الإنساني سوءا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ويهاجم الحوثيون المدعومون من إيران منذ فبراير الماضي، «مأرب»، ولم يحرزوا تقدما وتكبدوا خسائر فادحة، وسط مقاومة شديدة من القوات الحكومية اليمنية.

وأطلق الحوثيون، صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار على المدينة اليمنية، وغالبًا ما أصابت مناطق مدنية ومخيمات للنازحين.

كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين في اليمن تدعو الحوثيين إلى قبول وقف إطلاق النار

من جانبها، أدانت كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين في اليمن، كاثي ويستلي، هجوم الثلاثاء الماضي، داعية الحوثيين إلى قبول وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات بشأن تسوية سلمية للصراع.

وقال مسؤول حكومي يمني، الثلاثاء الماضي، إن الحوثيين أطلقوا صاروخين على «مأرب»، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص في الأقل، من بينهم طفل، كما سقط الصاروخان في حي الروضة وسط مدينة «مأرب».

وأشارت الحكومة اليمنية الشرعية، إلى مقتل أكثر من 120 مدنيا، من بينهم 15 طفلا، وأصيب أكثر من 220 في «مأرب» خلال الأشهر الـ6 الماضية،

وجاء هجوم الحوثيين على «مأرب»، إلى جانب تسريع وتيرة الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيرة مفخخة على السعودية، وسط جهود دولية متصاعدة لوقف القتال واستئناف المحادثات.

ميدانيا، أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء أمس الخميس، عن صد هجوم واسع للحوثيين من محورين في قطاع «جبهة حيس» جنوبي الحديدة الواقعة غربي البلاد.

وقالت القوات المشتركة في الساحل الغربي إنها كبدت الحوثيين المدعومين من إيران، خسائر كبيرة، فيما أشار الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إلى أن القوات اليمنية اشتبكت مع مجموعات من الحوثييين، بمختلف أنواع الأسلحة وتحت غطاء ناري مكثف، في محاولة من الحوثيين لاختراق الخطوط الأمامية للجبهة في حيس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية

القوات المشتركة توجه ضربات موجعة وحاسمة للحوثيين جنوب الحديدة

وأوضح الإعلام العسكري، أن الحوثيين نفذوا هجومهم من أماكن تمركزهم في قريتي بيت بيش شمال مدينة حيس والحلة شمال غربي حيس، مؤكدا أن القوات المشتركة وجهت ضربات موجعة وحاسمة للحوثيين وتمكنت من سحق الهجوم الحوثي، وأوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف العناصر المهاجمة.

واشار الإعلام العسكري، إلى أن الحوثيين لجأوا في الانتقام من المدنيين، وقصفوا الأحياء السكنية في منطقة بيت مغاري، بعد فشلهم في تحقيق أي تقدم بجبهات القتال.

كما رصدت القوات المشتركة طائرات مسيرة «درون» استطلاعية أطلقها الحوثيين فوق مديرية التحيتا، بمحافظة الحديدة.

من جانبه، قال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن الحوثيين أطلقوا، 5 طائرات استطلاع فوق مناطق متفرقة من مديرية التحيتا.