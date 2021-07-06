يهتم طلاب وطالبات الثانوية العامة 2021، بالبحث عن المقرر وتوزيع مناهج المواد الدراسية، ومنها توزيع منهج اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2021، لمراجعتها قبل بدأ مارثون امتحانات الثانوية، رسميا، خلال أيام، ويؤدي الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية، يوم الخميس الموافق 29 يوليو الجاري، حسب الجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم.

وتقدم «الوطن»، توزيع منهج اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2021، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

توزيع منهج اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2021

ويتضمن توزيع منهج اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2021، عددا من الوحدات فضلًا عن القواعد، وملخص كلمات اللغة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي، ويتضمن التوزيع الشامل للغة الإنجليزية من هنـــا، كما يمكن مراجعة ملخص الكلمات المقررة من هنــا.

مصادر أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وكان الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، صرح خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء الماضي، بأن الامتحان في الماضي كان يأتي من الكتاب المدرسي، لذلك كان يحصل الطلاب على الدرجة النهائية، وحاليا لا يوجد أي أجزاء في الامتحان من داخل الكتاب المدرسي، ولكن يتم قياس الأنماط الفكرية والعقلية الخاصة بالمقارنة، وحل المشكلات وتوجد 4 مصادر للأسئلة بحسب وزير التعليم، من بينها «حصص مصر، موقع وزارة التربية والتعليم والتليفزيون التعليمي، وإدارة التعلم».

وتابع أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس: «التجربة الثالثة محاكاة لنموذج الامتحان الذي سيراه الطالب في نهاية الامتحان وتم تدريب أولى وثانية ثانوي على هذه الأمور، مسألة الغش غريبة جدا، عشان التابلت مرتبط بنظام معين بالنت، ولكن تجاوز 24 طالبا النظام، وحملوا على التابلت جوجل وواتس آب وتليجرام، وده تم من خلال استخدام نقاط إنترنت من الموبايل أو استخدام شريحة تليفونية داخل التابلت من أجل الاتصال بالإنترنت، بعيدا عن مودم الإنترنت الموجود في المدرس، والوزير سحب النت كله من التابلت وعمله على شبكة تابعة لوزارة الاتصالات».