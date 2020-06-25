طلاب ثانوي عام بالإسماعيلية: "الإنجليزي" سهل.. بس محتاج تركيز

قال عدد من طلاب الثانوي العام بمحافظة الإسماعيلية، إن امتحان اللغة الإنجليزية كان سهلا، عدا أجزاء كانت تحتاج إلى مزيد من التفكير بخاصة أسئلة الاختيارات.

وقال الطالب عبدالرحمن محمد من مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية، إن الامتحان كان سهلا، مشيرا إلى وجود بعض الأسئلة التي تحتاج إلى مثل الاختيارات.

وأشارت مي حسن مصطفى، من مدرسة السلام الثانوية بنات، إلى أن الامتحان كان عاديا ولا يوجد أسئلة صعبة "فقط يحتاج إلى تركيز وعدم التسرع في اختيار الإجابات وقراءة القطعة بتأني".

ومن جانبه قال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن غرفة عمليات المديرية والإدارات لم تتلق شكاوى بخصوص امتحان اللغة الإنجليزية، اليوم.