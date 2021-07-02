عاجل.. مصرع عامل وإصابة حداد في حادث تصادم بالدقهلية

لقي عامل مصرعه وأصيب حداد بإصابات خطيرة في محافظة الدقهلية، اليوم، في حادث تصادم علي طريق «الجمالية - منية النصر» أمام قرية برمبال القديمة، بسبب التخطئ الخاطئ لقائد سيارة، واصطدامه بقائد دراجة نارية بالمواجهة، ما تسبب في وفاته في الحال وإحداث إصابات خطيرة بقائد السيارة.

ورود إخطار بحادث تصادم بالمواجهة

تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغا للعميد عصام رضوان، مأمور مركز شرطة منية النصر، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق «الجمالية - منية النصر » أمام قرية برمبال القديمة - دائرة المركز.

مصرع قائد دراجة نارية وإصابة سائق السيارة

انتقل ضباط مركز منية النصر، وبالفحص تبين تصادم السيارة رقم «دج و 2730 ملاکی» قيادة المدعو رضا طه عبده عبد العال، 40 سنة، حداد ومقيم بقرية «برمبال الجديدة »، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة المدعو أحمد محمد محمد صبيح، 35 سنة عامل ومقيم منطقة «كفر الكردي» دائرة قسم الكردي، باتجاه الجمالية، وتبين أن سبب الحادث التخطى الخاطئ من قائد السيارة واصطدامه بالدراجة النارية بالمواجهة.

ونجم عن ذلك وفاة قائد الدراجة النارية وإصابة قائد السيارة، بشرخ في العمود الفقري، وتم نقل جثمان المتوفى والمصاب إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي، وتحويل المصاب إلى مستشفى المنزلة العام .

وبسؤال قائد السيارة ووالد المتوفي محمد محمد صبح، 48 سنة، سائق، ومقيم بذات العنوان، في محضر الشرطة، أید مضمون الفحص، واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث وتم إخطار مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5998 لسنة 2021 جنح مركز منية النصر ، وجاري العرض على النيابة العامة