حبس سائق متهم بمعاشرة ابنة شقيقه القاصر وحملها سفاحا بالدقهلية

أمرت نيابة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم الخميس، بحبس سائق «تروسيكل»، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمواقعة ابنة شقيقه القاصر، عدة مرات، حتى حملت منه سفاحاً، ولم يتم اكتشاف جريمته إلا بعد إصابة الفتاة بحالة إعياء ونزيف، وتم نقلها إلى مستشفى المنصورة، حيث اكتشف الأطباء وفاة الجنين لحملها عنقودياً خارج الرحم، وبسؤال والدة الفتاة، اتهمت عم ابنتها بالتسبب في حملها، بعد مواقعتها جنسياً عدة مرات، ولم تعرف بما حدث، إلا بعد أن اعترفت الفتاة لها إثر إصابتها بالنزيف.

اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة: «أنا ندمان»

واعترف المتهم، أمام لنيابة العامة بمركز المنصورة، بارتكاب الواقعة، وقال: «أنا ندمان على ما فعلته»، ووصف جريمته بأنها «نزوة شيطان»، فأمرت النيابة العامة بعرض الفتاة على الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأم: اكتشفت الواقعة بعد إصابة بنتي بنزيف

وبسؤال والدة الفتاة، خلال التحقيقات، اتهمت عم ابنتها، ويُدعي «م. أ. ص.»، 32 سنة، سائق، مقيم بقرية «ميت مزاح»، دائرة مركز المنصورة، بمواقعة ابنتها «سماح م. م.»، 16 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي، جنسياً عدة مرات، حتى حملت منه سفاحاً.

وقالت الأم إن ابنتها أخفت عنها ما حدث من عمها، ولم تعرف شيئاً مما حدث بينهما، حتى فوجئت بإصابة الفتاة بنزيف، وعندما سألتها عن سبب ذلك، اعترفت لها بما حدث من عمها، وتم نقلها إلى مستشفى المنصورة الجامعي، للكشف عليها، حيث اكتشف الأطباء إصابتها بإجهاض حمل، بعدما تبين وجود جنين خارج الرحم.

ورود بلاغ بإجهاض فتاة بعد حملها سفاحاً

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود إشارة من إدارة تأمين المستشفيات الجامعية بوصول «سماح م. م.»، 16 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي مصابة بنزيف، وبفحصها طبياً، تبين وجود حمل، وبسؤال والدتها عن سبب الحمل، اتهمت عم الطفلة بمواقعتها جنسياً، وأن ابنتها أخبرتها بما حدث، وأن حملها سفاحاً من عمها.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة، بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، ومعاونيه النقباء محمد صبح، ومحمد قاسم، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بمواقعة ابنة شقيقه جنسياً عدة مرات.