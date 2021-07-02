البابا تواضروس عن ثورة 30 يونيو: استرددنا بلدنا.. ونعيش تأسيس الجمهورية الجديدة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنَّ ما تحقق خلال 8 سنوات هي عمر ثورة 30 يونيو يعد نهضةً وإنجازًا، مشيرًا إلى أنَّ هدف الثورة كان استرداد الوطن بالتخلص ممن كادوا أن يسرقوا تاريخه وحاضره.

وفي بيان نشرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أضاف البابا «أننا نعيش النهضة والإنجازات التي هي ثمار ثورة 30 يونيو التي كان هدفها الوحيد والواضح هو استرداد بلدنا، والآن نعيش واقع تأسيس الجمهورية الجديدة كما يطلق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وتابع البابا، أنَّ ما يحدث في الدولة الجديدة أو الجمهورية الجديدة، لا يحدث في مجال واحد بل هو يشمل مصر كلها، مثل مجالات الصحة والصناعة والاقتصاد وغيرها، فكل المجالات يتمّ فيها التطور معًا، وهذا يعتبر إنجازًا كبيرًا.

البابا: مصر ستكون حديث العالم كله خلال سنوات قليلة

وحول هل تحققت الأهداف التي لأجلها خرج الناس في 30 يونيو، أشار البابا إلى أنَّ «دائمًا المتغيرات التي تحدث في حياة الشعوب تحتاج إلى وقت لتأتي بالثمار، وما تحقق خلال الثماني سنوات، يعد إنجازًا لأنَّه تحقق في فترة قصيرة، لا سيما مع وجود تحديات شاملة من الشرق ومن الغرب، ومن الشمال ومن الجنوب، فالأمر لم يقتصر على التحديات الداخلية، لكن نشكر الله، فهذه نعمته، إذ أعطى المسؤولين وكل المخلصين على أرض مصر، حكمة، لنتقدم للأمام بهذا الشكل، وأتوقع أن مصر خلال سنوات قليلة ستكون حديث العالم كله بما أنجزته».

الكنيسة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى الثورة

وقدمت الكنيسة القبطية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، معربةً عن يقينها بأنَّ ما يبذله الرئيس وأجهزة الدولة المصرية حاليًا في سياق تحسين حياة المواطن وتوفير الكرامة الإنسانية والعيش الكريم لكل أبناء الوطن، أمر يتسق مع ما نادى به الشعب في ثورة 30 يونيو.