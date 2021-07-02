تعرف على موعد إعلان تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الجيزة

كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن أن موعد إعلان تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، سيعلن خلال أيام، بعد التوصل للمجموع الأدنى للتنسيق الثانوي العام للمحافظة.

موقف موعد إعلان تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الجيزة

وبحسب مصدر بمديرية التعليم تحدث لـ «الوطن»، عن أنه يجري خلال الأسبوع الجديد عملية رصد الإحصاءات النهائية لدرجات الطلاب، والتي يجري على أساسها تحديد الحد الأدنى للتنسيق، ثم بناء عليها يجري حساب نسبة الطلاب المؤهلين وفقا لهذه الدرجات دخول طلاب الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية والكثافة الطلابية لكل مدرسة.

محافظات الجمهورية تبدأ في إعلان الحد الأدني لتنسيق الثانوية العامة

وفي محافظات عدة، جرى الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، ففي محافظة البحيرة، جاء الحد الأدنى للتنسيق 250 درجة لجميع مدارس المحافظة، أما في محافظة الشرقية فجاء الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 238 درجة، أما في الغربية جاء الحد الأدنى لدرجات التنسيق هذا العام 236 درجة، فيما وصل الحد الأدنى للتنسيق هو 240 درجة، ووصل التنسيق في حده الأدني في كفر الشيخ إلى 252 درجة، بينما حددت محافظة قنا 248 درجة كحد أدنى لدخول الثانوي العام النظامي.

بعيدا عن الثانوي العام.. «التعليم» تعلن بدائل

وتحت مظلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ظهرت بدائل جديدة للثانوي العام، أبرزها المدارس التكنولوجية والمدارس المتخصصة و مدارس المتفوقين.

تعرف على المدارس التكنولوجية المتاحة كبديل للثانوي العام

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدائل الثانوي العام ، وهي شركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومدرسة السويدي بالشرقية وتوشيبا العربي بالمنوفية، والإنتاج الحربي، والضبعة النووية، وغبور للسيارات، في ظل تأكيد وزارة التعليم على أن هذه المدارس غيرت الصورة الذهنية المعروفة عن التعليم الفني.