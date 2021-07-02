درجة الحرارة في أسوان اليوم 2 يوليو 2021

شهدت محافظة أسوان بمراكزها الخمسة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة وسط توقعات لهئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة الحر لتصل درجات الحرارة إلى 46 درجة خلال الأيام القليلة المقبلة .

ويبحث الكثيرون من قاطني وزائري المحافظة الجنوبية أسوان، خلال هذه الساعات عن درجات الحرارة اليوم في أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، بعدما وصلت درجة الحرارة اليوم العظمى لـ46 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل لـ11 كيلو متر في الساعة.

درجات الحرارة اليوم في أسوان العظمى والصغرى

وتستعرض « الوطن»، درجات الحرارة في محافظة أسوان اليوم، سواء الكبرى أو الصغرى ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، اليوم، بلغت 46 للعظمى 29 للصغرى، وتوقعت هيئة الأرصاد بأن تكون درجات الحرارة في ارتفاع تدريجي خلال الأيام القادمة ، وتنشر «الوطن» درجات الحرارة المتوقعة بداية من اليوم كالآتي:

الجمعة: العظمى 46 و الصغرى 29

السبت: العظمى 46 والصغرى 30

الأحد: العظمى 46 والصغرى 29

الاثنين: العظمى 44 والصغرى 28

الثلاثاء: العظمى 44 والصغرى 28

الأربعاء: العظمى 46 والصغرى 29

الخميس: العظمى 46 والصغرى 30

درجات الحرارة اليوم في أسوان.. طقس حار

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم بأسوان، والطقس الحار خاصة في محافظات الصعيد كأسوان، حيث بلغت درجات الحرارة في أسوان 46 بمراكزها الـ5 «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، وإدفو»، وستظل درجات الحرارة في خلال الأيام القادمة على 46 ، ما أدى لعزوف المواطنين عن الخروج في الشوارع إلا للضرورة، بينما توقعت أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 42 درجة.