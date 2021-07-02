تخفيض سرعات القطارات والمترو لارتفاع الحرارة: 60 كيلومتر في الساعة

قررت هيئة السكة الحديد، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تخفيض سرعات القطارات والمترو، إلى 60 كيلومتر في الساعة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة مسير القطارات، وقضبان السكك الحديدية.

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنَّ هناك تعليمات لقيادات السكة الحديد ومترو الأنفاق، بتخفيض سرعات القطارات، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، وقضبان السكك الحديدية، مشيراً إلى أنَّ جميع قطارات السكة الحديد والمترو، يخضعان إلى إجراء صيانات دورية، قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على حركة التشغيل، موضحاً أنَّ الوزارة تواصل عملها من أجل تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأوضح الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية بتكلفة 200 مليار جنيه، علاوة على تنفيذ خطة لتطوير وتحديث الخط الأول للمترو بتكلفة 750 مليون دولار، منوهاً إلى أنَّ الوزارة تعمل على تنفيذ كافة المشروعات القومية، لإراحة جموع الركاب.

المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق: تخفيض سرعة قطارات الخطين الأول والثاني بالمترو

ومن جهته، أكّد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي شركة مترو الأنفاق، أنَّه تمّ تخفيض سرعة قطارات الخطين الأول والثاني بالمترو، نظراً لارتفاع درجات الحرارة، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب وحركة مسير القطارات.

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ تخفيض سرعة قطارات المترو سيُطبق خارج المحطات النفقية، وسيكون من سرعة 80 إلى 60 كيلو مترًا، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وسلامة قضبان السكة الحديد، وحركة القطارات.

النقل: 4 تذاكر فقط لكل مواطن في العيد

يأتى ذلك في ظل إعلان، وزير النقل، أنَّ هيئة السكة الحديد، استعدت تمامًا لجميع رحلات عيد الأضحى المبارك، مع تأكّيد أنَّ لكل راكب 4 تذاكر ببطاقة الرقم القومي، منوها إلى أنَّ جميع القطارات ستكون جاهزة لكل رحلات العيد.