الأرصاد: ثبات في درجات الحرارة والخرائط.. «حاسين الأيام شبه بعض»

قال الدكتور محمود شاهين، مدير هيئة التحليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن تغير الكتل الهوائية في فصل الصيف صعب لحد كبير، نظرًا لأنه يشهد استقرار في الأحوال الجوية، ما يجعل الكتلة الهوائية تسود: «بقالنا أسبوع درجات الحرارة مش بتقل في الظل عن 38 و39 درجة، ثبات شديد جدا، وتوزيعات الخرائط وصور الأقمار الصناعية ثابتة تحسي الأيام شبه بعضها تماما نتجة الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية في فصل الصيف».

وأوضح «شاهين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «EXTRA NEWS»، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن بعض أيام فصل الصيف يرتد مرتفع قادم من جنوب أوروبا ويقلل نسبيا ارتفاع الحرارة والرطوبة، ويحسن من الأجواء، ولكن حتى هذه اللحظة لم يظهر بالأفق على مصر، وبالتالي الطقس الصيفي الرطب مستمر.

وأشار إلى أن درجات الحرارة بالساحل الشمالي تتراوح ما بين 33 و32 درجة، ولكن نسبة الرطوبة تكون أعلى من 90%، ما يرفع درجة الحرارة، والشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط يكون الطقس بها ممتع، «نسيم البحر بيكون له عامل السحر لهذه الأماكن»، لذلك يغلب البعض في شهري يونيو وأغسطس لهذه الأماكن هروبا من الطقس الحار.

وحذر من الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية للسواحل الشمالية، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية، وتبدأ في التحسن بعد السابعة صباحا، ناصحا قائدي السيارات بالحذر أثناء القيادة، وينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس على الشاطئ أو عند النزول للبحر ما بين فترتي الظهيرة والعصر، لأنها تسجل أعلى درجة حرارة في اليوم «الشمس بتكون حامية»، ويفضل في عدم الجلوس بأماكن مغلقة أو سيئة التهوية حال ارتفاع الرطوبة بسبب انخفاض نسبة الأكسجين.

وأوضح ان شهري يوليو وأغسطس يعتبران أكثر الشهور حرارة في مصر، حيث ترتفع نسبة الرطوبة، ناصحا بالتقليل من ساعات التعرض للشمس، وارتداء قبعة للحماية من الشمس المباشرة أو اللجوء للشمسية، خاصة للكبار وصغار السن.