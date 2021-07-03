حظك اليوم السبت 3-7-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تختلف توقعات الأبراج بين اليوم والآخر، ويحرص عدد كبير على متابعة حظ البرج التابع لهم بشكل مستمر، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها خدمة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك يعمل لصالحك ويساعدك على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ بمنزل الحب يعدانك بالسعادة والقوة، وفي الأفق لقاءات عاطفية واجتماعية ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

ما زال الفلك ينصحك بأن تراقب في صمت، وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكون رأيًا صائبًا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظًا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يمنحانك منطقًا سليمًا وحجج قوية ويساعدك ذلك على الوصول لأهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تدفعك لإظهار الإخلاص لمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة دينا حايك، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

من الأفضل أن تتحكم في انفعالاتك وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مناسبًا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ في برجك يساعدانك أن تجد حلولًا كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة نجاة الصغيرة، ويوافق تاريخ ميلادها 11 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لتحارب من أجل التقدم، ويمنحك يوما مناسب للبيع والشراء والتخطيط للمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الأصدقاء تدفعك للاقتراب ممن تحب وتؤثر في الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء النجمة العالمية كاميرون دياز، ويوافق تاريخ ميلادها 30 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

ما زال القمر في مواجهة برجك، ويطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر في معاملاتك وتجنب السرعة في الحركة والقيادة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تتغلب على المعوقات بالتفهُّم وباحترامك لحقوق الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك قوة ويساعدك على استثمار جهودك وتتوصل لمعلومات مفيدة وتكتسب خبرات.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تتفهّم وجهة نظر الآخر، وقد تضع بذلك حلول جذرية لبعض الخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ديانا كرزون، ويوافق تاريخ ميلادها 30 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط، المريخ في منزل الحظ يمنحك إصرارًا على إصابة أهدافك، وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بأهمية الحب بالنسبة لك، فلا تتردد في إعلان مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة وتمحيص.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر ما زال معاكسًا ويجب أن تفكر مليًا في العواقب المترتبة على كل تصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

ما زال القمر في صفك، ويساعدك على اقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، يمدك الفلك اليوم بروح مرحة وطاقة عاطفية وتكتشف بداخلك طاقات جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزل المال واليوم يطالبك الفلك أن تراجع جيدًا خطواتك وحساباتك إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك بالقدرة على التأثير في الطرف الآخر وتستخدم منطقًا سليمًا.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.