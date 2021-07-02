حظك اليوم الجمعة 2-7-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الدلو مزاجي ومن الصعب أن يعبر عن مشاعره العاطفيه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم لاقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك كيتحقق فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم تميل للانفتاح وللخروج والانطلاق وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق تواصلاأفضل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.