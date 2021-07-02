نتيجة الديلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط لنتيجة الديلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها، بعدما انتهى طلاب الدبلومات الفنية في كل التخصصات (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي) بالأمس، من أعمال الامتحانات فيما يقرب 3111 لجنة، بمشاركة 212 ألفًا و951 موظفًا، ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان في الامتحانات.

وينتظر طلاب 750 ألف طالب وطالبة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس فور إعلانها، بعد ما يقرب من 10 إلى 12 يومًا، وفق تصريحات الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدما يتمّ الانتهاء من أعمال التصحيح، التي بدأت منذ السبت الماضي بشفافية ونزاهة ودقة كاملة، حرصا على مصلحة الطلاب وحصول كل طالب على حقه غير منقوص.

وقالت الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير، إنَّ الوزارة وفرت للطلاب خلال الامتحانات كل الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا، ووزعت عليهم كمامات طبية وأكياس جيل مطهرة، لتفادي الإصابة بالعدوى، فضلًا عن اتباع كافة الإجراءات داخل اللجات الامتحانية سواء من عمليات البتاعد أو تنظيف الفصول.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنَّها أتاحت رابط نتيجة الدبلومات 2021 الفنية بالاسم ورقم الجلوس، عبر موقع خصصته لهذا الحدث إلى جانب أنها ستتوفر في المدارس، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة بعد الدخول لرابط الموقع، وكتابة رقم الجلوس واختيار الشعبة التي يدرسون بها، سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الفندقية، كي تظهر لهم النتيجة، وذلك فور إتاحتها بعد اعتمادها من الوزير مباشرة بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة التي ستستغرق فترة زمنية تتراوح بين 10 إلى 12 يومًا.

وطمأنت الوزارة أولياء الأمور والطالب، بأنها تراعي كل المعايير في عمليات التصحيح للامتحانات، سعيًا منها لانصاف كل الطلاب وإعطائهم حقوقهم كاملة غير منقوصة.