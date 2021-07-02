تنسيق التمريض العادي محافظة بني سويف.. شروط القبول ومواعيد التقديم

حددت إدارة التدريب والمدارس بديوان عام مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، شروط وإجراءات القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في مدراس التمريض العادية بعد الإعدادية بالمحافظة بمدارس التمريض في «بني سويف، ناصر، الواسطى، إهناسيا، ببا، الفشن، سمسطا، باروط للبنين»، للعام الدراسي 2021/ 2022، وبعد تحديد تنسيق القبول بمدارس التمريض العادية ببني سويف حد أدنى 250 درجة في الشهادة الإعدادية للقبول.

تنسيق التمريض العادي محافظة بني سويف .. شروط التقديم

1- الحد الأدنى للتقديم 250 درجة.

2- أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.

3- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية ) للعام الدراسي 2021/ 2022.

4- نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وطبقا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن عدم التجمعات حفاظا على أولادنا يتم سحب ملف التقدم من المدارس على أن يقدم الملف للمدرسة بعد استيفاء الأوراق الجنة التنسيق المشكلة بكل مدرسة.

5- يتم سحب الملف من المدرسة بنفس المركز اعتبارا من يوم الثلاثاء 29/6/2021 وحتى الخميس 29/6/2021.

6- يتم تسليم الملف للمدرسة بعد استيفاء كافة الأوراق طبقا للمواعيد والمجاميع التالية:

- من 275 وحتى 280 المدة من 3/7 حتى 5/7.

- من 270 وحتى اقل من 275 المدة من 6/7 وحتى 8/7.

- من 265 وحتى اقل من 270 المدة من 10/7 وحتى 12/7.

- من 260 وحتى اقل من 265 المدة من 13/7 وحتى 15/7.

- من 250 وحتى اقل من 260 المدة من 26/7 و حتى 28/7.

8- القبول طبقا للمجموع الأعلى على ألا يتجاوز عدد الطلاب بالفصل عن 30 طالب ولا يقل عن 25 طالب.

9- لا يقل سن المتقدم عن 15 عام ولا يزيد عن 18 عام فى 1/10/2021.

10- تناسق الطول والوزن.

11-على المتقدمة لا تكون متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

12- توريد مبلغ 100 مائة جنية بالمدرسة عند سحب الملف لصالح مدراس التمريض.

13- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصا على مبدأ التوطين.

14- عدم النقل من المحافظة لأخرى.

15- الالتزام بمواعيد سحب وتقديم ملفات التقديم وعدم قبول اى ملفات بعد انتهاء هذة المده.

16- ضرورة اجتياز المتقدم للاختبارات.

تنسيق التمريض العادي محافظة بني سويف .. اختبارات القبول

1- الاختبار الشخصي.

2- الاختبار الطبي.

3- الاختبار النفسي.

4- اختبار الإملاء باللغة العربية.

5- اختبار اللغة الانجليزية.

6- اختبار الحاسب الآلي.

7- كشف الهيئة

القرارات يوقعها الطالب وولي أمره قبل الالتحاق بمدراس التمريض العادية بعد الإعدادية

في حالة اجتياز المتقدم الاختبارات السابقة يتم اخذ الإقرارات التالية:-

1- أخذ تعهد على الطالب / الطالبة وكذا ولي الأمر بقبول التكليف في المواقع الطبية في مختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده الوزارة.

2- عدم الزواج خلال فترة الدراسة.

3- عدم نقل الطالبة من مدرسة إلى مدرسة أخرى أثناء فترة الدراسة ( النقل خلال الإجازة الصيفية وموافقة الجهتين المنقول منها واليها).

تنسيق التمريض العادي محافظة بني سويف .. استثناء أبناء شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية من كافة شروط القبول

وقررت مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، استثناء أبناء شهداء الواجب من الجيش، الشرطة، الجيش الأبيض، من كافة شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة للمديرية ما عدا الكشف الطبي، عقب موافقة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على المذكرة التي تقدم بها الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمنت الإشارة إلى موافقة الوزارة على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم (558) لسنة 2020، والذي ينص على تخفيض سن القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمقدار 6 أشهر ، واستثناء أبناء شهداء الواجب الوطني من جميع شروط القبول ما عدا الكشف الطبي، مع إحضار ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب بشهادة معتمدة ومختومة.

تنسيق التمريض العادي محافظة بني سويف .. الأوراق المطلوبة في حال القبول

بعد الإعلان عن النتيجة النهائية للطالبة المتفوقين تقدم المستندات للمدرسة خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة.

1-ملف تقديم بعد استيفائه.

2- صورة استمارة النجاح.

3- عدد 2 صورة شهادة ميلاد كمبيوتر.

4- عدد 2 صورة شخصية.