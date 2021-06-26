ينتظر الآلاف من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، موعد إعلان تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 جميع المحافظات، حيث يرغب الكثيرون في الالتحاق بمدارس التمريض المنتشرة على مستوى الجمهورية كأحد أفضل بدائل الثانوية العامة، وذلك بعد انتهاء كافة المحافظات من إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، بينما اعتمد بعض المحافظين تنسيق الثانوية العامة والمدارس الفنية بأنواعها سواء المدارس الفنية للتمريض او الدبلومات الفنية.

وتنشر« الوطن»، مؤشرات تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 جميع المحافظات ، وفقا لعددا من المحافظات وفي إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة

تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 جميع المحافظات.. الصحة تعلن

وقبل يومين، أعلنت وزارة الصحة والسكان، شروط تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 جميع المحافظات على أن يقسم الطلاب إلى 3 مجموعات لمدة 3 أيام بحيث يقدم الحاصلون على الدرجة النهائية وحتى درجة 275 في اليوم الأول بينما تكون المجموعة الثانية من الحاصلين على مجموع 275 درجة حتى 269 درجة 3م المجموعة الثالثة تكون لمن هم حاصلين على أقل من 269 ووفقًا لتنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 جميع المحافظات، بعد اعتماده من قبل المحافظين، مع تشديد الإجراءات الاحترازية خلال إجراء الاختبارات.

تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 جميع المحافظات .. القاهرة والجيزة

ويختلف تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 جميع المحافظات، من محافظة لأخرى، حيث من المتوقع أن يبدأ في محافظتي القاهرة والجيزة من 225 إلى 250 درجة وفقا لتنسيق العام الماضي، ومن المتوقع أن ينخفض قليلًا أو يزيد، حيث سيجرى اعتماده من قبل محافظي المحافظتين خلال أيام قليلة.

تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 جميع المحافظات.. بحري

ومن المتوقع أن يكون تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 جميع المحافظات في بحري، يبدأ من 230 لـ270 درجة بحسب المحافظة، وعدد الطلاب والمدارس، ونسبة النجاح في الشهادة الإعدادية، ومن المقرر أن تعلن تلك المحافظات التنسيق بعد اعتماده من المحافظين وشروطه والأوراق اللازمة للتقديم.

تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 جميع المحافظات.. قبلي وسيناء

فيما أعلنت عدد من محافظات الصعيد تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 جميع المحافظات، حيث أعلنت أسوان أن التنسيق سيكون 277 درجة، وستبدأ الاختبارات من 1 يوليو حتى 28 من نفس الشهر، على مجموعات، فيما ستعلن باقِ المحافظات التنسيق خلال أيام، ويبدأ من 240 لـ278 درجة على حسب كل محافظة، وينخفض في محافظات سيناء والقناة قليلا ، ومن المتوقع ان يبدأ من 235 درجة حتى 255على حسب المحافظة.

شروط تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 جميع المحافظات

وأعلنت وزارة الصحة، تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 جميع المحافظات، وهي:

- أن يكون الطالب مصريا ويحمل الجنسية المصرية وأبويه.

- ألا يقل سن الطالب المتقدم عن 15 عامًا ولا يزيد على 18 عاما.

- أن يجيد اللغة الإنجليزية.

- أن يجتاز الطالب كافة الاختبارات الطبية.

- اجتياز الطالب اختبارات السمات الشخصية

- ألا تكون الطالبات البنات غير متزوجات.

- أن يجتاز الطالب المتقدم المقابلات الشخصية في المدرسة.